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شرطة جازان حول المتداول عن اعتداء مواطن على زوجته: تعمد إحراق المنزل وتم إيقافه

شبهة جنائية واتهام بالاعتداء على ما دون النفس.. قُبض عليه واستكمال إجراءات الاستدلال

كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان أنه وبالإشارة لما تم تداوله عن اعتداء مواطن على زوجته في إحدى القرى بمنطقة جازان، فقد باشرت الجهات الأمنية حريقاً في منزل بقرية صليبة، بتاريخ يوم الثلاثاء 17/ 6/ 1441هـ، نتج عنه إصابة صاحب المنزل وزوجته ونقلهما للمستشفى.

وتابع: اتضح من التحقيقات الأولية وجود شبهة جنائية في قيام الزوج بتعمد إشعال الحريق، حيث تم إيقافه بتهمة الاعتداء على ما دون النفس؛ لاستكمال إجراءات الاستدلال واتخاذ الإجراءات النظامية.

الجهات الأمنية بمنطقة جازان اعتداء مواطن على زوجته

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شرطة جازان حول المتداول عن اعتداء مواطن على زوجته: تعمد إحراق المنزل وتم إيقافه
سبق

كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان أنه وبالإشارة لما تم تداوله عن اعتداء مواطن على زوجته في إحدى القرى بمنطقة جازان، فقد باشرت الجهات الأمنية حريقاً في منزل بقرية صليبة، بتاريخ يوم الثلاثاء 17/ 6/ 1441هـ، نتج عنه إصابة صاحب المنزل وزوجته ونقلهما للمستشفى.

وتابع: اتضح من التحقيقات الأولية وجود شبهة جنائية في قيام الزوج بتعمد إشعال الحريق، حيث تم إيقافه بتهمة الاعتداء على ما دون النفس؛ لاستكمال إجراءات الاستدلال واتخاذ الإجراءات النظامية.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
02:39 PM

شرطة جازان حول المتداول عن اعتداء مواطن على زوجته: تعمد إحراق المنزل وتم إيقافه

شبهة جنائية واتهام بالاعتداء على ما دون النفس.. قُبض عليه واستكمال إجراءات الاستدلال

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محمد المواسي - جازان
2
5,019

كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان أنه وبالإشارة لما تم تداوله عن اعتداء مواطن على زوجته في إحدى القرى بمنطقة جازان، فقد باشرت الجهات الأمنية حريقاً في منزل بقرية صليبة، بتاريخ يوم الثلاثاء 17/ 6/ 1441هـ، نتج عنه إصابة صاحب المنزل وزوجته ونقلهما للمستشفى.

وتابع: اتضح من التحقيقات الأولية وجود شبهة جنائية في قيام الزوج بتعمد إشعال الحريق، حيث تم إيقافه بتهمة الاعتداء على ما دون النفس؛ لاستكمال إجراءات الاستدلال واتخاذ الإجراءات النظامية.

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