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"الشؤون الاقتصادية" يناقش مسودة الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم

اطلع على العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اليوم الثلاثاء اجتماعاً في قصر اليمامة بالرياض.
وناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المقدم من وزارة المالية في شأن المسودة النهائية لمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1441 / 1442 هـ (2020م).

واشتمل العرض على أهم معالم الجدول الزمني لمشروع إعداد ميزانية العام 2020م، والمسودة النهائية للميزانية متضمنة الأرقام التقديرية للإيرادات والنفقات والعجز والاحتياطيات الحكومية ومستوى الدين العام، إضافة إلى المؤشرات المالية وتوقعات النمو الاقتصادي.

كما اطلع المجلس على العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، الذي تضمن تقريرًا عن نتائج قياس أداء الأجهزة العامة في الربع الثالث من عام 2019م، حيث اشتمل العرض على تحليل لبيانات مؤشرات أداء الأجهزة العامة وبرامج تحقيق الرؤية وحالة سير مبادرات رؤية المملكة 2030.

وتضمن التقرير تحليلاً لنتائج قياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية بناءً على أدوات القياس المعتمدة لدى المركز وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الميزانية العامة للدولة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشؤون الاقتصادية" يناقش مسودة الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم
سبق

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اليوم الثلاثاء اجتماعاً في قصر اليمامة بالرياض.
وناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المقدم من وزارة المالية في شأن المسودة النهائية لمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1441 / 1442 هـ (2020م).

واشتمل العرض على أهم معالم الجدول الزمني لمشروع إعداد ميزانية العام 2020م، والمسودة النهائية للميزانية متضمنة الأرقام التقديرية للإيرادات والنفقات والعجز والاحتياطيات الحكومية ومستوى الدين العام، إضافة إلى المؤشرات المالية وتوقعات النمو الاقتصادي.

كما اطلع المجلس على العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، الذي تضمن تقريرًا عن نتائج قياس أداء الأجهزة العامة في الربع الثالث من عام 2019م، حيث اشتمل العرض على تحليل لبيانات مؤشرات أداء الأجهزة العامة وبرامج تحقيق الرؤية وحالة سير مبادرات رؤية المملكة 2030.

وتضمن التقرير تحليلاً لنتائج قياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية بناءً على أدوات القياس المعتمدة لدى المركز وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
06:30 PM

"الشؤون الاقتصادية" يناقش مسودة الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم

اطلع على العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اليوم الثلاثاء اجتماعاً في قصر اليمامة بالرياض.
وناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المقدم من وزارة المالية في شأن المسودة النهائية لمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1441 / 1442 هـ (2020م).

واشتمل العرض على أهم معالم الجدول الزمني لمشروع إعداد ميزانية العام 2020م، والمسودة النهائية للميزانية متضمنة الأرقام التقديرية للإيرادات والنفقات والعجز والاحتياطيات الحكومية ومستوى الدين العام، إضافة إلى المؤشرات المالية وتوقعات النمو الاقتصادي.

كما اطلع المجلس على العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، الذي تضمن تقريرًا عن نتائج قياس أداء الأجهزة العامة في الربع الثالث من عام 2019م، حيث اشتمل العرض على تحليل لبيانات مؤشرات أداء الأجهزة العامة وبرامج تحقيق الرؤية وحالة سير مبادرات رؤية المملكة 2030.

وتضمن التقرير تحليلاً لنتائج قياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية بناءً على أدوات القياس المعتمدة لدى المركز وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

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