بعد أقل من 4 ساعات، على تزكيته رئيسًا لمدة 4 أعوام، استهل مسلي آل معمر رئيس نادي النصر الجديد، الخميس، مشواره باجتماع مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم. وحضر آل معمر وأعضاء مجلس إدارته، تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، قبل أن يُعقد اجتماع معهم، بحضور المدير التنفيذي حسين عبد الغني. يُذكر أن النصر يكثف تحضيراته لمواجهة الفيصلي، الأحد المقبل، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

"مسلي" يجتمع بلاعبي الفريق الأول قبل موقعة النصر والفيصلي .. في الكأس صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-04-01 بعد أقل من 4 ساعات، على تزكيته رئيسًا لمدة 4 أعوام، استهل مسلي آل معمر رئيس نادي النصر الجديد، الخميس، مشواره باجتماع مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.



وحضر آل معمر وأعضاء مجلس إدارته، تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، قبل أن يُعقد اجتماع معهم، بحضور المدير التنفيذي حسين عبد الغني.



يُذكر أن النصر يكثف تحضيراته لمواجهة الفيصلي، الأحد المقبل، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442 09:59 PM

"مسلي" يجتمع بلاعبي الفريق الأول قبل موقعة النصر والفيصلي .. في الكأس بعد إعلان رئاسته النادي بساعات





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بعد أقل من 4 ساعات، على تزكيته رئيسًا لمدة 4 أعوام، استهل مسلي آل معمر رئيس نادي النصر الجديد، الخميس، مشواره باجتماع مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.



وحضر آل معمر وأعضاء مجلس إدارته، تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، قبل أن يُعقد اجتماع معهم، بحضور المدير التنفيذي حسين عبد الغني.



يُذكر أن النصر يكثف تحضيراته لمواجهة الفيصلي، الأحد المقبل، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.