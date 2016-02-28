متحدث وزارة العدل يوضح نتائج المسابقة الوظيفية لعام ١٤٤٠هـ
أكد المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ محمد المطلق - في إجابته على استفسار سبق - أن وزارة العدل لم تتأخر في إعلان نتائج المسابقة الوظيفية لوزارة العدل لعام ١٤٤٠هـ.
وقال المطلق: "من لم يتم دعوته للمقابلة أو لم يتم طلب استكماله لمتطلبات التعيين- بعد المقابلة - فإنه لم يتم قبوله لكونه مسبوقاً بالوظيفة".
وأشار المطلق إلى أن الوزارة تعلن عن الوظائف كل فترة وفق الاحتياج.
متحدث وزارة العدل يوضح نتائج المسابقة الوظيفية لعام ١٤٤٠هـ
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-02-28
أكد المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ محمد المطلق - في إجابته على استفسار سبق - أن وزارة العدل لم تتأخر في إعلان نتائج المسابقة الوظيفية لوزارة العدل لعام ١٤٤٠هـ.
وقال المطلق: "من لم يتم دعوته للمقابلة أو لم يتم طلب استكماله لمتطلبات التعيين- بعد المقابلة - فإنه لم يتم قبوله لكونه مسبوقاً بالوظيفة".
وأشار المطلق إلى أن الوزارة تعلن عن الوظائف كل فترة وفق الاحتياج.
28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
08:09 PM
متحدث وزارة العدل يوضح نتائج المسابقة الوظيفية لعام ١٤٤٠هـ
أكد المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ محمد المطلق - في إجابته على استفسار سبق - أن وزارة العدل لم تتأخر في إعلان نتائج المسابقة الوظيفية لوزارة العدل لعام ١٤٤٠هـ.
وقال المطلق: "من لم يتم دعوته للمقابلة أو لم يتم طلب استكماله لمتطلبات التعيين- بعد المقابلة - فإنه لم يتم قبوله لكونه مسبوقاً بالوظيفة".
وأشار المطلق إلى أن الوزارة تعلن عن الوظائف كل فترة وفق الاحتياج.