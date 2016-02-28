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متحدث وزارة العدل يوضح نتائج المسابقة الوظيفية لعام ١٤٤٠هـ

أكد المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ محمد المطلق - في إجابته على استفسار سبق - أن وزارة العدل لم تتأخر في إعلان نتائج المسابقة الوظيفية لوزارة العدل لعام ١٤٤٠هـ.

وقال المطلق: "من لم يتم دعوته للمقابلة أو لم يتم طلب استكماله لمتطلبات التعيين- بعد المقابلة - فإنه لم يتم قبوله لكونه مسبوقاً بالوظيفة".

وأشار المطلق إلى أن الوزارة تعلن عن الوظائف كل فترة وفق الاحتياج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث وزارة العدل يوضح نتائج المسابقة الوظيفية لعام ١٤٤٠هـ
سبق

أكد المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ محمد المطلق - في إجابته على استفسار سبق - أن وزارة العدل لم تتأخر في إعلان نتائج المسابقة الوظيفية لوزارة العدل لعام ١٤٤٠هـ.

وقال المطلق: "من لم يتم دعوته للمقابلة أو لم يتم طلب استكماله لمتطلبات التعيين- بعد المقابلة - فإنه لم يتم قبوله لكونه مسبوقاً بالوظيفة".

وأشار المطلق إلى أن الوزارة تعلن عن الوظائف كل فترة وفق الاحتياج.

28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
08:09 PM

متحدث وزارة العدل يوضح نتائج المسابقة الوظيفية لعام ١٤٤٠هـ

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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2,129

أكد المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ محمد المطلق - في إجابته على استفسار سبق - أن وزارة العدل لم تتأخر في إعلان نتائج المسابقة الوظيفية لوزارة العدل لعام ١٤٤٠هـ.

وقال المطلق: "من لم يتم دعوته للمقابلة أو لم يتم طلب استكماله لمتطلبات التعيين- بعد المقابلة - فإنه لم يتم قبوله لكونه مسبوقاً بالوظيفة".

وأشار المطلق إلى أن الوزارة تعلن عن الوظائف كل فترة وفق الاحتياج.

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