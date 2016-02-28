متحدث وزارة العدل يوضح نتائج المسابقة الوظيفية لعام ١٤٤٠هـ

أكد المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ محمد المطلق - في إجابته على استفسار سبق - أن وزارة العدل لم تتأخر في إعلان نتائج المسابقة الوظيفية لوزارة العدل لعام ١٤٤٠هـ.

وقال المطلق: "من لم يتم دعوته للمقابلة أو لم يتم طلب استكماله لمتطلبات التعيين- بعد المقابلة - فإنه لم يتم قبوله لكونه مسبوقاً بالوظيفة".

وأشار المطلق إلى أن الوزارة تعلن عن الوظائف كل فترة وفق الاحتياج.