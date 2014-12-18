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برعاية خادم الحرمين.. أمير الرياض بالنيابة يحضر ختام العرض الدولي الخامس لجمال الخيل

بمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة في "ديراب".. "سبق" الراعي الإعلامي

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يُقام اليوم السبت، ختام العرض الدولي الخامس لجمال الخيل العربية الأصيلة، بحضور الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، في مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة في منطقة "ديراب" غربي مدينة الرياض.

وبهذه المناسبة رفع وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي؛ أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم اللامحدود لمجال الفروسية والخيل العربية، قائلاً: "إن المملكة تحتل المرتبة الأولى عالمياً في إنتاج الخيل العربية، وهذا -بفضل الله- ثم الدعم الذي تجده الخيل من القيادة الرشيدة، حيث نحتفي بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، في العرض الدولي لتكريم الفائزين، وختام هذا المحفل الكبير الذي تشرّف المركز بإقامته باسم المؤسّس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-".

من جانبه، ثمّن مدير عام مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة عبدالعزيز بن سعود المقبل؛ متابعة واهتمام وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي؛ لأعمال العرض الدولي كافة، وحرصه على إقامة هذا العرض بما يواكب تطلعات القيادة في المملكة، وتماشياً مع رؤية 2030 للعلو بالمناسبات والمؤتمرات التي تقام على أرض الوطن.

يُشار إلى أن صحيفة "سبق" راعٍ إعلامي لبطولة العرض الدولي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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برعاية خادم الحرمين.. أمير الرياض بالنيابة يحضر ختام العرض الدولي الخامس لجمال الخيل
سبق

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يُقام اليوم السبت، ختام العرض الدولي الخامس لجمال الخيل العربية الأصيلة، بحضور الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، في مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة في منطقة "ديراب" غربي مدينة الرياض.

وبهذه المناسبة رفع وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي؛ أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم اللامحدود لمجال الفروسية والخيل العربية، قائلاً: "إن المملكة تحتل المرتبة الأولى عالمياً في إنتاج الخيل العربية، وهذا -بفضل الله- ثم الدعم الذي تجده الخيل من القيادة الرشيدة، حيث نحتفي بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، في العرض الدولي لتكريم الفائزين، وختام هذا المحفل الكبير الذي تشرّف المركز بإقامته باسم المؤسّس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-".

من جانبه، ثمّن مدير عام مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة عبدالعزيز بن سعود المقبل؛ متابعة واهتمام وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي؛ لأعمال العرض الدولي كافة، وحرصه على إقامة هذا العرض بما يواكب تطلعات القيادة في المملكة، وتماشياً مع رؤية 2030 للعلو بالمناسبات والمؤتمرات التي تقام على أرض الوطن.

يُشار إلى أن صحيفة "سبق" راعٍ إعلامي لبطولة العرض الدولي.

18 ديسمبر 2021 - 14 جمادى الأول 1443
10:29 AM

برعاية خادم الحرمين.. أمير الرياض بالنيابة يحضر ختام العرض الدولي الخامس لجمال الخيل

بمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة في "ديراب".. "سبق" الراعي الإعلامي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يُقام اليوم السبت، ختام العرض الدولي الخامس لجمال الخيل العربية الأصيلة، بحضور الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، في مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة في منطقة "ديراب" غربي مدينة الرياض.

وبهذه المناسبة رفع وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي؛ أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم اللامحدود لمجال الفروسية والخيل العربية، قائلاً: "إن المملكة تحتل المرتبة الأولى عالمياً في إنتاج الخيل العربية، وهذا -بفضل الله- ثم الدعم الذي تجده الخيل من القيادة الرشيدة، حيث نحتفي بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، في العرض الدولي لتكريم الفائزين، وختام هذا المحفل الكبير الذي تشرّف المركز بإقامته باسم المؤسّس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-".

من جانبه، ثمّن مدير عام مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة عبدالعزيز بن سعود المقبل؛ متابعة واهتمام وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي؛ لأعمال العرض الدولي كافة، وحرصه على إقامة هذا العرض بما يواكب تطلعات القيادة في المملكة، وتماشياً مع رؤية 2030 للعلو بالمناسبات والمؤتمرات التي تقام على أرض الوطن.

يُشار إلى أن صحيفة "سبق" راعٍ إعلامي لبطولة العرض الدولي.

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