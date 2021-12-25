أعلنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" سقوط مقذوف معادٍ على إحدى الورش الصناعية في "صامطة" بمنطقة جازان، وذلك ضمن محاولتَيْن عدائيتَيْن حوثيتَيْن على نجران وجازان.
وأكدت قوات التحالف أن التقارير الأولية تشير إلى وقوع إصابة لمدنيَّيْن بمحاولة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين، وأن المحاولتَيْن العدائيتَيْن الحوثيتَيْن في نجران وجازان انطلقتا من مدينة صعدة، وجارٍ الاستجابة للتهديد بتنفيذ ضربات جوية للتعامل مع مصدر التهديد.
الحمادي: محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية انتهاكٌ صارخٌ للقانون الدولي الإنساني
الدفاع المدني: حالتا وفاة وإصابة 7 مدنيين وأضرار مادية من جراء سقوط مقذوف حوثي معادٍ على الأعيان المدنية بصامطة
"التحالف": سقوط مقذوف معادٍ على إحدى الورش الصناعية بـ"صامطة" جازان
أكد أنه جارٍ الاستجابة للتهديد بتنفيذ ضربات جوية للتعامل مع مصدر التهديد
أعلنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" سقوط مقذوف معادٍ على إحدى الورش الصناعية في "صامطة" بمنطقة جازان، وذلك ضمن محاولتَيْن عدائيتَيْن حوثيتَيْن على نجران وجازان.
وأكدت قوات التحالف أن التقارير الأولية تشير إلى وقوع إصابة لمدنيَّيْن بمحاولة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين، وأن المحاولتَيْن العدائيتَيْن الحوثيتَيْن في نجران وجازان انطلقتا من مدينة صعدة، وجارٍ الاستجابة للتهديد بتنفيذ ضربات جوية للتعامل مع مصدر التهديد.
أعلنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" سقوط مقذوف معادٍ على إحدى الورش الصناعية في "صامطة" بمنطقة جازان، وذلك ضمن محاولتَيْن عدائيتَيْن حوثيتَيْن على نجران وجازان.
"التحالف": سقوط مقذوف معادٍ على إحدى الورش الصناعية بـ"صامطة" جازان
أكد أنه جارٍ الاستجابة للتهديد بتنفيذ ضربات جوية للتعامل مع مصدر التهديد
أعلنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" سقوط مقذوف معادٍ على إحدى الورش الصناعية في "صامطة" بمنطقة جازان، وذلك ضمن محاولتَيْن عدائيتَيْن حوثيتَيْن على نجران وجازان.
وأكدت قوات التحالف أن التقارير الأولية تشير إلى وقوع إصابة لمدنيَّيْن بمحاولة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين، وأن المحاولتَيْن العدائيتَيْن الحوثيتَيْن في نجران وجازان انطلقتا من مدينة صعدة، وجارٍ الاستجابة للتهديد بتنفيذ ضربات جوية للتعامل مع مصدر التهديد.