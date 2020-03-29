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أمانة الرياض تلزم المطاعم بتغليف "الوجبات" حفاظًا على سلامة المستهلك

لضمان وصول المنتج الغذائي بشكل سليم بما يحد من انتشار فيروس كورونا

ألزمت أمانة منطقة الرياض، منشآت تقديم الوجبات الغذائية، كالمطاعم والبوفيهات، بتغليف الوجبات وطلبات العملاء، وإغلاقها بطريقة آمنة ومُحكمة قبل تسليمها لمندوبي التوصيل؛ وذلك بهدف ضمان وصول المنتج الغذائي للمستهلك بشكل سليم، وبما يحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي التفاصيل، تعمل أمانة الرياض على اتخاذ جميع التدابير الوقائية التي تحفظ سلامة المواطنين والمقيمين، وبما يتماشى مع الإجراءات الصادرة عن الجهات المختصة ذات الصلة بمكافحة انتقال العدوى.

وأطلقت الأمانة الأسبوع الماضي مبادرة بالتنسيق مع الأسواق الغذائية الكبرى وفروعها بالمدينة لتقديم خدمة تجهيز الطلبات للعملاء من المواطنين والمقيمين، وتسليمها لهم في مركباتهم لمنع التزاحم والاصطفاف، وتيسير عملية التسوُّق، وبما يضمن منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

الرياض أمانة الرياض الوجبات الغذائية المطاعم البوفيهات تغليف الوجبات فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمانة الرياض تلزم المطاعم بتغليف "الوجبات" حفاظًا على سلامة المستهلك
سبق

ألزمت أمانة منطقة الرياض، منشآت تقديم الوجبات الغذائية، كالمطاعم والبوفيهات، بتغليف الوجبات وطلبات العملاء، وإغلاقها بطريقة آمنة ومُحكمة قبل تسليمها لمندوبي التوصيل؛ وذلك بهدف ضمان وصول المنتج الغذائي للمستهلك بشكل سليم، وبما يحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي التفاصيل، تعمل أمانة الرياض على اتخاذ جميع التدابير الوقائية التي تحفظ سلامة المواطنين والمقيمين، وبما يتماشى مع الإجراءات الصادرة عن الجهات المختصة ذات الصلة بمكافحة انتقال العدوى.

وأطلقت الأمانة الأسبوع الماضي مبادرة بالتنسيق مع الأسواق الغذائية الكبرى وفروعها بالمدينة لتقديم خدمة تجهيز الطلبات للعملاء من المواطنين والمقيمين، وتسليمها لهم في مركباتهم لمنع التزاحم والاصطفاف، وتيسير عملية التسوُّق، وبما يضمن منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
08:44 PM
اخر تعديل
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
03:29 AM

أمانة الرياض تلزم المطاعم بتغليف "الوجبات" حفاظًا على سلامة المستهلك

لضمان وصول المنتج الغذائي بشكل سليم بما يحد من انتشار فيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ألزمت أمانة منطقة الرياض، منشآت تقديم الوجبات الغذائية، كالمطاعم والبوفيهات، بتغليف الوجبات وطلبات العملاء، وإغلاقها بطريقة آمنة ومُحكمة قبل تسليمها لمندوبي التوصيل؛ وذلك بهدف ضمان وصول المنتج الغذائي للمستهلك بشكل سليم، وبما يحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي التفاصيل، تعمل أمانة الرياض على اتخاذ جميع التدابير الوقائية التي تحفظ سلامة المواطنين والمقيمين، وبما يتماشى مع الإجراءات الصادرة عن الجهات المختصة ذات الصلة بمكافحة انتقال العدوى.

وأطلقت الأمانة الأسبوع الماضي مبادرة بالتنسيق مع الأسواق الغذائية الكبرى وفروعها بالمدينة لتقديم خدمة تجهيز الطلبات للعملاء من المواطنين والمقيمين، وتسليمها لهم في مركباتهم لمنع التزاحم والاصطفاف، وتيسير عملية التسوُّق، وبما يضمن منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

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