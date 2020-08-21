وأفاد مرصد التحذير من موجات تسونامي في إندونيسيا، بأن الزلزال ليس قوياً بما يكفي للتسبّب في موجات مد عاتية "تسونامي".

وذكر المركز الأوروبي المتوسطي للزلازل، أن الزلزال كان على عمق 640 كيلو متراً.

ضرب زلزال بلغت قوته 6.9 درجة على مقياس ريختر، اليوم، بحر باندا قبالة إندونيسيا.

زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب بحر باندا قبالة إندونيسيا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-08-21 ضرب زلزال بلغت قوته 6.9 درجة على مقياس ريختر، اليوم، بحر باندا قبالة إندونيسيا. وذكر المركز الأوروبي المتوسطي للزلازل، أن الزلزال كان على عمق 640 كيلو متراً. وأفاد مرصد التحذير من موجات تسونامي في إندونيسيا، بأن الزلزال ليس قوياً بما يكفي للتسبّب في موجات مد عاتية "تسونامي".

21 أغسطس 2020 - 2 محرّم 1442 01:22 PM

زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب بحر باندا قبالة إندونيسيا مرصد التحذير: ليس قوياً للتسبّب في موجات "تسونامي"





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ضرب زلزال بلغت قوته 6.9 درجة على مقياس ريختر، اليوم، بحر باندا قبالة إندونيسيا.

وذكر المركز الأوروبي المتوسطي للزلازل، أن الزلزال كان على عمق 640 كيلو متراً.

وأفاد مرصد التحذير من موجات تسونامي في إندونيسيا، بأن الزلزال ليس قوياً بما يكفي للتسبّب في موجات مد عاتية "تسونامي".