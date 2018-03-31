"القنياوي" رئيساً لجمعية "إنتاج" بحائل و"الشمري" نائباً

اختار أعضاء مجلس إدارة جمعية الأسر المنتجة بحائل "إنتاج" حجيم حمد القنياوي رئيساً لمجلس الإدارة، كما تم اختيار مسلط عمر الشمري نائباً للرئيس وعبدالله عيد الشمري أميناً للصندوق.

فيما تشكل أعضاء المجلس من كل من: حجي محمد القنياوي، ومسلط عمر الشمري، وعبدالله عيد الشمري، وسرحان عمر الشمري، وفيصل عيد الشمري.

بدوره قدّم "القنياوي" شكره وتقديره للمجلس السابق مؤكداً أنه سيواصل العمل لتقديم أفضل الخدمات التي تحتاجها الأسر المنتجة مشيراً إلى أن المجلس سيقوم خلال الفترة القادمة بتشكيل اللجان وتوزيع المهام بين أعضاء المجلس.