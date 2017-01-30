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شرطة القصيم تطيح بمواطن وجَّه إشارات تخدش الحياء لامرأة تستقل مركبة

جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقه وإحالته إلى فرع النيابة العامة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يوثق قيامه بتوجيه إشارات تخدش الحياء بالقرب من مركبة تستقلها امرأة، ونشر ذلك على حسابه؛ ما يمثل جريمة وفق نظامَي مكافحة جريمة التحرش، ومكافحة جرائم المعلوماتية، فقد تمكنت الجهات الأمنية المختصة - بفضل من الله - من تحديد هويته، والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

شرطة القصيم النيابة العامة

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شرطة القصيم تطيح بمواطن وجَّه إشارات تخدش الحياء لامرأة تستقل مركبة
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يوثق قيامه بتوجيه إشارات تخدش الحياء بالقرب من مركبة تستقلها امرأة، ونشر ذلك على حسابه؛ ما يمثل جريمة وفق نظامَي مكافحة جريمة التحرش، ومكافحة جرائم المعلوماتية، فقد تمكنت الجهات الأمنية المختصة - بفضل من الله - من تحديد هويته، والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 1442
10:45 PM

شرطة القصيم تطيح بمواطن وجَّه إشارات تخدش الحياء لامرأة تستقل مركبة

جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقه وإحالته إلى فرع النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
9
26,264

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يوثق قيامه بتوجيه إشارات تخدش الحياء بالقرب من مركبة تستقلها امرأة، ونشر ذلك على حسابه؛ ما يمثل جريمة وفق نظامَي مكافحة جريمة التحرش، ومكافحة جرائم المعلوماتية، فقد تمكنت الجهات الأمنية المختصة - بفضل من الله - من تحديد هويته، والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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