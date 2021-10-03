الوقوف الطويل في الأماكن المشمسة يُهدر الوقود.. وهذه نصائح "كفاءة" الموفِّرة

تقنيات المحركات تؤثر على استهلاك المركبة

حثَّ المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" على إطفاء محرك السيارة عند التوقف لفترات طويلة؛ إذ إنه من الأسباب المهمة للتوفير في استهلاك الطاقة، إضافة إلى الوقوف في الظل قدر الإمكان، وتجنُّب الوقوف في الأماكن المشمسة.

وطالب المركز بالبحث عن "بطاقة اقتصاد الوقود" عند الرغبة في شراء مركبة جديدة؛ كونها المرشد الأمثل لكفاءة المركبة في استهلاك الوقود، وهي وسيلة مثلى للمقارنة بين أنواع عدة من المركبات من شركات مختلفة للفئة نفسها، واختيار أفضلها توفيرًا للوقود.

وقال "كفاءة": "شراء مركبة جديدة يعتمد كذلك على أمور عدة، منها التقنيات الموجودة في المحرك، مثل (الشحن التوربيني، الشحن فائق السرعة... إلخ)، والتقنيات الموجودة في ناقل الحركة، إضافة إلى انسيابية الهواء، والتقنيات الأخرى التي تؤثر في أداء المركبة".

وأضاف: "المحركات الصغيرة يمكن أن تعطي مستوى أداء مماثلاً لمستوى أداء محركات أكبر في ظل استخدام التقنيات السابقة".

وأكد "كفاءة" أهمية الصيانة الدورية للمركبة؛ لأنها تسهم في إطالة العمر الافتراضي للمركبة، وتحافظ على معدلات استهلاك الوقود في حدودها الطبيعية التي صُممت المركبة من أجلها.

وطالب المركز أصحاب المركبات بتجنب استخدام "شبكة التحميل" أعلى المركبة قدر الإمكان؛ لأن ذلك يؤدي إلى زيادة الوزن، وزيادة مقاومة الهواء، خاصة عند السرعات العالية؛ وهو ما يزيد من استهلاك الوقود.



