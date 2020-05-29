النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قطر: ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بكورونا إلى 1993 و3 وفيات

ليصل اجمالي الوفيات إلى 36 حالة

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، تسجيل 1993 حالة إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ووفاة ثلاث حالات؛ ليصل إجمالي الوفيات بكورونا إلى 36 حالة.

وقالت الوزارة إن عدد الحالات النشطة الحالية 32267، وتعافى 5205 أشخاص من المرضى، وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة؛ ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 20604 حالات.

قطر فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
قطر: ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بكورونا إلى 1993 و3 وفيات
سبق

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، تسجيل 1993 حالة إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ووفاة ثلاث حالات؛ ليصل إجمالي الوفيات بكورونا إلى 36 حالة.

وقالت الوزارة إن عدد الحالات النشطة الحالية 32267، وتعافى 5205 أشخاص من المرضى، وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة؛ ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 20604 حالات.

29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
01:58 PM

قطر: ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بكورونا إلى 1993 و3 وفيات

ليصل اجمالي الوفيات إلى 36 حالة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,108

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، تسجيل 1993 حالة إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ووفاة ثلاث حالات؛ ليصل إجمالي الوفيات بكورونا إلى 36 حالة.

وقالت الوزارة إن عدد الحالات النشطة الحالية 32267، وتعافى 5205 أشخاص من المرضى، وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة؛ ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 20604 حالات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,616
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,897
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,917
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,693

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي
رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

عبدالرحمن المرشد
هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب
(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة