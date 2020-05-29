وقالت الوزارة إن عدد الحالات النشطة الحالية 32267، وتعافى 5205 أشخاص من المرضى، وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة؛ ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 20604 حالات.

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، تسجيل 1993 حالة إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ووفاة ثلاث حالات؛ ليصل إجمالي الوفيات بكورونا إلى 36 حالة.

قطر: ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بكورونا إلى 1993 و3 وفيات صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-29 أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، تسجيل 1993 حالة إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ووفاة ثلاث حالات؛ ليصل إجمالي الوفيات بكورونا إلى 36 حالة. وقالت الوزارة إن عدد الحالات النشطة الحالية 32267، وتعافى 5205 أشخاص من المرضى، وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة؛ ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 20604 حالات.

29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441 01:58 PM

قطر: ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بكورونا إلى 1993 و3 وفيات ليصل اجمالي الوفيات إلى 36 حالة





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أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، تسجيل 1993 حالة إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ووفاة ثلاث حالات؛ ليصل إجمالي الوفيات بكورونا إلى 36 حالة.

وقالت الوزارة إن عدد الحالات النشطة الحالية 32267، وتعافى 5205 أشخاص من المرضى، وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة؛ ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 20604 حالات.