"سبق" ترصد معاناتهم.. أهالي "جبرة" الطائف: طُرقنا متهالكة.. واعتدنا الورش.. ونطالب الأمانة بالتدخل

لإنهاء المعاناة بإعادة السفلتة وتحسين المدخل في ظل غياب الصيانة المستمرة

وقفت "سبق" على مطالبات أهالي حي جبرة بالطائف، وتذمرهم من وجود حفريات وسط الحي المأهول بالسكان؛ إذ تسببت هذه الحفريات بأعطال كثيرة لمركباتهم، مؤكدين عدم صلاحية الطريق منذ سنوات عدة في ظل غياب الصيانة المستمرة لها؛ ما أدى إلى تهالك الطريق.



وقال عدد من الأهالي، التقتهم "سبق"، إنهم يطالبون بإعادة سفلتة الطرق، وتحسين مدخل الحي من ناحية قسم شرطة الشرقية، مطالبين في الوقت ذاته بعمل الحلول المناسبة والعاجلة لحل المشكلة التي تسببت لهم بخسائر مادية بعد أن اعتادوا على زيارة ورش تصليح المركبات بين فترة وأخرى.



وطالب الأهالي أمانة الطائف بتوجيه المختصين طرفهم بإنهاء معاناتهم مع الحفريات في وسط الطرق، والعمل على إعادة السفلتة، وتحديد المواقع الخطرة التي تتطلب وضع المطبات فيها.