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رابطة المحترفين تعلن جدول الدوري الممتاز.. تعرّف عليه

ديربي الرياض في الجولة الثامنة.. وجدة في التاسعة

أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي، جدول مباريات الدوري السعودي للمحترفين "الدور الأول" والذي سينطلق في 22 من شهر أغسطس المقبل بمشاركة 16 فريقاً.

وشهدت قرعة مباريات الجولة الأولى مواجهة النصر "بطل الدوري" لفريق ضمك الصاعد حديثاً، فيما سيواجه الهلال نظيره أبها.

وستكون أولى قمم الدوري في الجولة الثالثة بلقاء النصر والشباب، قبل أن يلتقي الاتحاد والهلال في كلاسيكو الكرة السعودية في الجولة الرابعة.

وسيقام ديربي الرياض بين الهلال والنصر في الجولة الثامنة وتحديداً بتاريخ 25 / 10 /2019.

وبعد هذا الموعد بأسبوع تقام مباراة الأهلي والاتحاد في ديربي جدة.

للإطلاع على الجول انقر هنا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رابطة المحترفين تعلن جدول الدوري الممتاز.. تعرّف عليه
سبق

أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي، جدول مباريات الدوري السعودي للمحترفين "الدور الأول" والذي سينطلق في 22 من شهر أغسطس المقبل بمشاركة 16 فريقاً.

وشهدت قرعة مباريات الجولة الأولى مواجهة النصر "بطل الدوري" لفريق ضمك الصاعد حديثاً، فيما سيواجه الهلال نظيره أبها.

وستكون أولى قمم الدوري في الجولة الثالثة بلقاء النصر والشباب، قبل أن يلتقي الاتحاد والهلال في كلاسيكو الكرة السعودية في الجولة الرابعة.

وسيقام ديربي الرياض بين الهلال والنصر في الجولة الثامنة وتحديداً بتاريخ 25 / 10 /2019.

وبعد هذا الموعد بأسبوع تقام مباراة الأهلي والاتحاد في ديربي جدة.

للإطلاع على الجول انقر هنا

21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440
05:17 PM
اخر تعديل
21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440
07:19 PM

رابطة المحترفين تعلن جدول الدوري الممتاز.. تعرّف عليه

ديربي الرياض في الجولة الثامنة.. وجدة في التاسعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
8,701

أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي، جدول مباريات الدوري السعودي للمحترفين "الدور الأول" والذي سينطلق في 22 من شهر أغسطس المقبل بمشاركة 16 فريقاً.

وشهدت قرعة مباريات الجولة الأولى مواجهة النصر "بطل الدوري" لفريق ضمك الصاعد حديثاً، فيما سيواجه الهلال نظيره أبها.

وستكون أولى قمم الدوري في الجولة الثالثة بلقاء النصر والشباب، قبل أن يلتقي الاتحاد والهلال في كلاسيكو الكرة السعودية في الجولة الرابعة.

وسيقام ديربي الرياض بين الهلال والنصر في الجولة الثامنة وتحديداً بتاريخ 25 / 10 /2019.

وبعد هذا الموعد بأسبوع تقام مباراة الأهلي والاتحاد في ديربي جدة.

للإطلاع على الجول انقر هنا

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بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
29,897
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,212
6.7 مليار دولار

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33,073
29 مليار ..

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