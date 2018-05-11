كشفت وزارة المالية أن عدد العقود والتعميدات عبر منصة اعتماد الرقمية بلغت 24 ألف عقد خلال الربع الأول من عام 2020. وقالت عبر حسابها في تويتر: بلغ إجمالي العقود والتعميدات عبر منصة اعتماد الرقمية خلال الربع الأول من العام 2020م، (24,018) عقداً وتعميداً، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 45.8 مليار ريال.

خلال الربع الأول.. المالية: 24 ألف عقد عبر منصة "اعتماد" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-11 كشفت وزارة المالية أن عدد العقود والتعميدات عبر منصة اعتماد الرقمية بلغت 24 ألف عقد خلال الربع الأول من عام 2020.

وقالت عبر حسابها في تويتر: بلغ إجمالي العقود والتعميدات عبر منصة اعتماد الرقمية خلال الربع الأول من العام 2020م، (24,018) عقداً وتعميداً، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 45.8 مليار ريال.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441 08:48 PM

خلال الربع الأول.. المالية: 24 ألف عقد عبر منصة "اعتماد" أوضحت الوزارة عبر حسابها أن القيمة الإجمالية بلغت 45.8 مليار ريال





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كشفت وزارة المالية أن عدد العقود والتعميدات عبر منصة اعتماد الرقمية بلغت 24 ألف عقد خلال الربع الأول من عام 2020.

وقالت عبر حسابها في تويتر: بلغ إجمالي العقود والتعميدات عبر منصة اعتماد الرقمية خلال الربع الأول من العام 2020م، (24,018) عقداً وتعميداً، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 45.8 مليار ريال.