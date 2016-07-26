النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سلطان بن سلمان" و"عبدالعزيز بن سلمان" يؤدّيان صلاة الجنازة على "الشيخ ثنيان"

أدّى كلٌّ من: الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، عصر اليوم، صلاة الجنازة في جامع الملك خالد بالرياض، على الشيخ ثنيان بن فهد الثنيان، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى فجر اليوم الأحد.

وأعرب الأمير سلطان بن سلمان عن خالص تعازيه ومواساته في وفاة "الثنيان"، مؤكدًا أنه من رجالات الوطن المخلصين، والذي عمل لسنوات طويلة في خدمة وطنه وولاة الأمر، ومعربًا عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الراحل، سائلًا الله له الرحمة.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"سلطان بن سلمان" و"عبدالعزيز بن سلمان" يؤدّيان صلاة الجنازة على "الشيخ ثنيان"
سبق

أدّى كلٌّ من: الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، عصر اليوم، صلاة الجنازة في جامع الملك خالد بالرياض، على الشيخ ثنيان بن فهد الثنيان، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى فجر اليوم الأحد.

وأعرب الأمير سلطان بن سلمان عن خالص تعازيه ومواساته في وفاة "الثنيان"، مؤكدًا أنه من رجالات الوطن المخلصين، والذي عمل لسنوات طويلة في خدمة وطنه وولاة الأمر، ومعربًا عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الراحل، سائلًا الله له الرحمة.

25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442
07:00 PM

"سلطان بن سلمان" و"عبدالعزيز بن سلمان" يؤدّيان صلاة الجنازة على "الشيخ ثنيان"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,510

أدّى كلٌّ من: الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، عصر اليوم، صلاة الجنازة في جامع الملك خالد بالرياض، على الشيخ ثنيان بن فهد الثنيان، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى فجر اليوم الأحد.

وأعرب الأمير سلطان بن سلمان عن خالص تعازيه ومواساته في وفاة "الثنيان"، مؤكدًا أنه من رجالات الوطن المخلصين، والذي عمل لسنوات طويلة في خدمة وطنه وولاة الأمر، ومعربًا عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الراحل، سائلًا الله له الرحمة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,114
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,160
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,489
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,987

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان
إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر
الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

عبدالمحسن الحارثي
العيد والمرح والتغيير

العيد والمرح والتغيير

غسان محمد عسيلان
للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة