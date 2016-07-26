"سلطان بن سلمان" و"عبدالعزيز بن سلمان" يؤدّيان صلاة الجنازة على "الشيخ ثنيان"

أدّى كلٌّ من: الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، عصر اليوم، صلاة الجنازة في جامع الملك خالد بالرياض، على الشيخ ثنيان بن فهد الثنيان، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى فجر اليوم الأحد.

وأعرب الأمير سلطان بن سلمان عن خالص تعازيه ومواساته في وفاة "الثنيان"، مؤكدًا أنه من رجالات الوطن المخلصين، والذي عمل لسنوات طويلة في خدمة وطنه وولاة الأمر، ومعربًا عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الراحل، سائلًا الله له الرحمة.