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مدرسة التحفيظ الأولى بخميس مشيط تزف 64 حافظة للقرآن الكريم

في حفلها السنوي بحضور أمهات الخريجات

احتفلت متوسطة وثانوية التحفيظ الأولى بمحافظة خميس مشيط، اليوم الأربعاء، بتخرج 20 طالبة من طالبات الصف الثالث الثانوي، و44 طالبة من طالبات الصف الثالث متوسط أتممن حفظ القرآن الكريم.

جاء ذلك في حفل المدرسة السنوي بحضور عدد من المشرفات التربويات بمكتب تعليم خميس مشيط وقسم العلاقات العامة والإعلام بجمعية نبأ الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم وأمهات الخريجات.

تخلل الحفل عدد من الفقرات المتنوعة وعرض لنماذج لقراءات متنوعة، وتكريم للمنسوبات.

فيما ألقت رئيسة قسم التوعية بمكتب تعليم خميس مشيط نورة الصد كلمة أثنت فيها على خريجات المدرسة، وشددت على ضرورة تعاهد القرآن الكريم والتمسك بما جاء فيه.

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مدرسة التحفيظ الأولى بخميس مشيط تزف 64 حافظة للقرآن الكريم
سبق

احتفلت متوسطة وثانوية التحفيظ الأولى بمحافظة خميس مشيط، اليوم الأربعاء، بتخرج 20 طالبة من طالبات الصف الثالث الثانوي، و44 طالبة من طالبات الصف الثالث متوسط أتممن حفظ القرآن الكريم.

جاء ذلك في حفل المدرسة السنوي بحضور عدد من المشرفات التربويات بمكتب تعليم خميس مشيط وقسم العلاقات العامة والإعلام بجمعية نبأ الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم وأمهات الخريجات.

تخلل الحفل عدد من الفقرات المتنوعة وعرض لنماذج لقراءات متنوعة، وتكريم للمنسوبات.

فيما ألقت رئيسة قسم التوعية بمكتب تعليم خميس مشيط نورة الصد كلمة أثنت فيها على خريجات المدرسة، وشددت على ضرورة تعاهد القرآن الكريم والتمسك بما جاء فيه.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
10:18 PM
اخر تعديل
02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
11:53 PM

مدرسة التحفيظ الأولى بخميس مشيط تزف 64 حافظة للقرآن الكريم

في حفلها السنوي بحضور أمهات الخريجات

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عبدالعزيز الشهري - عسير
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احتفلت متوسطة وثانوية التحفيظ الأولى بمحافظة خميس مشيط، اليوم الأربعاء، بتخرج 20 طالبة من طالبات الصف الثالث الثانوي، و44 طالبة من طالبات الصف الثالث متوسط أتممن حفظ القرآن الكريم.

جاء ذلك في حفل المدرسة السنوي بحضور عدد من المشرفات التربويات بمكتب تعليم خميس مشيط وقسم العلاقات العامة والإعلام بجمعية نبأ الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم وأمهات الخريجات.

تخلل الحفل عدد من الفقرات المتنوعة وعرض لنماذج لقراءات متنوعة، وتكريم للمنسوبات.

فيما ألقت رئيسة قسم التوعية بمكتب تعليم خميس مشيط نورة الصد كلمة أثنت فيها على خريجات المدرسة، وشددت على ضرورة تعاهد القرآن الكريم والتمسك بما جاء فيه.

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