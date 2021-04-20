أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني اليوم تحذير أمني صنفه بعالي الخطورة ويختص بتحديثات mozilla . وبين المركز ان القطاع المستهدف من التحذير "عام" مبينا ان "موزيلا" أصدرت عدة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات موضحا انه يمكن للمهاجم استغلال هذه الثغرات للقيام بتعديلات غير مصرح بها وتنفيذ برمجيات خبيثة . ودعا المركز الى تحديث المنتجات المتأثرة حيث أصدرت Mozilla توضيحًا لهذه التحديثات: https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-15/ https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-15/ https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-14/ طريقة التحديث Thunderbird: https://support.mozilla.org/ar/kb/updating-thunderbird طريقة تحديث Firefox: https://support.mozilla.org/ar/kb/update-firefox-latest-release

المركز الإرشادي السيبراني" يصدر تحذير عالي الخطورة بشأن تحديثات mozilla صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-04-20 أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني اليوم تحذير أمني صنفه بعالي الخطورة ويختص بتحديثات mozilla .



وبين المركز ان القطاع المستهدف من التحذير "عام" مبينا ان "موزيلا" أصدرت عدة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات موضحا انه يمكن للمهاجم استغلال هذه الثغرات للقيام بتعديلات غير مصرح بها وتنفيذ برمجيات خبيثة .



ودعا المركز الى تحديث المنتجات المتأثرة حيث أصدرت Mozilla توضيحًا لهذه التحديثات:



https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-15/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-15/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-14/

طريقة التحديث Thunderbird:

https://support.mozilla.org/ar/kb/updating-thunderbird

طريقة تحديث Firefox:

https://support.mozilla.org/ar/kb/update-firefox-latest-release

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442 01:34 PM

المركز الإرشادي السيبراني" يصدر تحذير عالي الخطورة بشأن تحديثات mozilla يمكن للمهاجم استغلال الثغرات للقيام بتعديلات غير مصرح بها وتنفيذ برمجيات خبيثة





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أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني اليوم تحذير أمني صنفه بعالي الخطورة ويختص بتحديثات mozilla .



وبين المركز ان القطاع المستهدف من التحذير "عام" مبينا ان "موزيلا" أصدرت عدة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات موضحا انه يمكن للمهاجم استغلال هذه الثغرات للقيام بتعديلات غير مصرح بها وتنفيذ برمجيات خبيثة .



ودعا المركز الى تحديث المنتجات المتأثرة حيث أصدرت Mozilla توضيحًا لهذه التحديثات:



https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-15/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-15/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-14/

طريقة التحديث Thunderbird:

https://support.mozilla.org/ar/kb/updating-thunderbird

طريقة تحديث Firefox:

https://support.mozilla.org/ar/kb/update-firefox-latest-release