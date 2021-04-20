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المركز الإرشادي السيبراني" يصدر تحذير عالي الخطورة بشأن تحديثات mozilla

يمكن للمهاجم استغلال الثغرات للقيام بتعديلات غير مصرح بها وتنفيذ برمجيات خبيثة

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني اليوم تحذير أمني صنفه بعالي الخطورة ويختص بتحديثات mozilla .

وبين المركز ان القطاع المستهدف من التحذير "عام" مبينا ان "موزيلا" أصدرت عدة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات موضحا انه يمكن للمهاجم استغلال هذه الثغرات للقيام بتعديلات غير مصرح بها وتنفيذ برمجيات خبيثة .

ودعا المركز الى تحديث المنتجات المتأثرة حيث أصدرت Mozilla توضيحًا لهذه التحديثات:

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-15/
https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-15/
https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-14/
طريقة التحديث Thunderbird:
https://support.mozilla.org/ar/kb/updating-thunderbird
طريقة تحديث Firefox:
https://support.mozilla.org/ar/kb/update-firefox-latest-release

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المركز الإرشادي السيبراني" يصدر تحذير عالي الخطورة بشأن تحديثات mozilla
سبق

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني اليوم تحذير أمني صنفه بعالي الخطورة ويختص بتحديثات mozilla .

وبين المركز ان القطاع المستهدف من التحذير "عام" مبينا ان "موزيلا" أصدرت عدة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات موضحا انه يمكن للمهاجم استغلال هذه الثغرات للقيام بتعديلات غير مصرح بها وتنفيذ برمجيات خبيثة .

ودعا المركز الى تحديث المنتجات المتأثرة حيث أصدرت Mozilla توضيحًا لهذه التحديثات:

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-15/
https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-15/
https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-14/
طريقة التحديث Thunderbird:
https://support.mozilla.org/ar/kb/updating-thunderbird
طريقة تحديث Firefox:
https://support.mozilla.org/ar/kb/update-firefox-latest-release

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
01:34 PM

المركز الإرشادي السيبراني" يصدر تحذير عالي الخطورة بشأن تحديثات mozilla

يمكن للمهاجم استغلال الثغرات للقيام بتعديلات غير مصرح بها وتنفيذ برمجيات خبيثة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني اليوم تحذير أمني صنفه بعالي الخطورة ويختص بتحديثات mozilla .

وبين المركز ان القطاع المستهدف من التحذير "عام" مبينا ان "موزيلا" أصدرت عدة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات موضحا انه يمكن للمهاجم استغلال هذه الثغرات للقيام بتعديلات غير مصرح بها وتنفيذ برمجيات خبيثة .

ودعا المركز الى تحديث المنتجات المتأثرة حيث أصدرت Mozilla توضيحًا لهذه التحديثات:

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-15/
https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-15/
https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-14/
طريقة التحديث Thunderbird:
https://support.mozilla.org/ar/kb/updating-thunderbird
طريقة تحديث Firefox:
https://support.mozilla.org/ar/kb/update-firefox-latest-release

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