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"الصحة": تسجيل 82 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 180خلال الـ24 ساعة الماضية

جراحة ناجحة تعالج انسداداً معوياً لطفل عمره يومان بـ"ولادة مكة"

رغم ندرتها تمّت دون مخاطر إعادة الأمعاء إلى وضعها الطبيعي

نجح فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال عضو التجمُّع الصحي بمكة المكرّمة، في إجراء عملية انسداد معوي والتصاقات في أربعة أجزاءٍ من الأمعاء الدقيقة لطفل يبلغ عمره يومين.

وأوضح رئيس الفريق الطبي استشاري جراحة الأطفال الدكتور طنطاوي عبدالرحيم؛ أنه تم التعامل مع الانسدادات الخلقية وإعادة الأمعاء إلى وضعها الطبيعي للطفل.

وأشار المدير الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرّمة الدكتور عطية الزهراني؛ إلى أنه على الرغم من ندرة العملية التي تعد تحدياً كبيراً للفريق الطبي، ولكن -بفضل الله- تكللت بالنجاح ودون حدوث أي مخاطر.

وأكّد المدير التنفيذي بالمستشفى الدكتور هلال المالكي؛ سعي المستشفى لتقديم خدمات طبية متميزة، حسب توجيهات وزارة الصحة في ظل القيادة الحكيمة في هذا البلد المعطاء وتوجيهات ومتابعة وزارة الصحة.

فريق طبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جراحة ناجحة تعالج انسداداً معوياً لطفل عمره يومان بـ"ولادة مكة"
سبق

نجح فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال عضو التجمُّع الصحي بمكة المكرّمة، في إجراء عملية انسداد معوي والتصاقات في أربعة أجزاءٍ من الأمعاء الدقيقة لطفل يبلغ عمره يومين.

وأوضح رئيس الفريق الطبي استشاري جراحة الأطفال الدكتور طنطاوي عبدالرحيم؛ أنه تم التعامل مع الانسدادات الخلقية وإعادة الأمعاء إلى وضعها الطبيعي للطفل.

وأشار المدير الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرّمة الدكتور عطية الزهراني؛ إلى أنه على الرغم من ندرة العملية التي تعد تحدياً كبيراً للفريق الطبي، ولكن -بفضل الله- تكللت بالنجاح ودون حدوث أي مخاطر.

وأكّد المدير التنفيذي بالمستشفى الدكتور هلال المالكي؛ سعي المستشفى لتقديم خدمات طبية متميزة، حسب توجيهات وزارة الصحة في ظل القيادة الحكيمة في هذا البلد المعطاء وتوجيهات ومتابعة وزارة الصحة.

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442
11:21 AM

جراحة ناجحة تعالج انسداداً معوياً لطفل عمره يومان بـ"ولادة مكة"

رغم ندرتها تمّت دون مخاطر إعادة الأمعاء إلى وضعها الطبيعي

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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نجح فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال عضو التجمُّع الصحي بمكة المكرّمة، في إجراء عملية انسداد معوي والتصاقات في أربعة أجزاءٍ من الأمعاء الدقيقة لطفل يبلغ عمره يومين.

وأوضح رئيس الفريق الطبي استشاري جراحة الأطفال الدكتور طنطاوي عبدالرحيم؛ أنه تم التعامل مع الانسدادات الخلقية وإعادة الأمعاء إلى وضعها الطبيعي للطفل.

وأشار المدير الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرّمة الدكتور عطية الزهراني؛ إلى أنه على الرغم من ندرة العملية التي تعد تحدياً كبيراً للفريق الطبي، ولكن -بفضل الله- تكللت بالنجاح ودون حدوث أي مخاطر.

وأكّد المدير التنفيذي بالمستشفى الدكتور هلال المالكي؛ سعي المستشفى لتقديم خدمات طبية متميزة، حسب توجيهات وزارة الصحة في ظل القيادة الحكيمة في هذا البلد المعطاء وتوجيهات ومتابعة وزارة الصحة.

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