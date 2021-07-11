وُقع محضر تأسيسه بحضور خادم الحرمين والسلطان.. تعرّف على أهداف مجلس التنسيق السعودي العُماني

سيجتمع دوريًا بالتناوب بين البلدين

شهد خادم الحرمين الشريفين وسلطان عُمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجلس التنسيق السعودي العُماني، وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها السلطان هيثم بن طارق إلى السعودية.

ووقع مذكرة التفاهم من الجانب السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، فيما وقعها من الجانب العُماني بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بسلطنة عُمان.

ويهدف المجلس التنسيقي بين البلدين الشقيقين إلى وضع رؤية مشتركة لتعميق واستدامة العلاقات بين البلدين، كما يهدف إلى رفع مستوى التكامل بين البلدين في المجالات السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والعسكرية، والتنمية البشرية، علاوة على وضع إطار للاتفاقيات والمشروعات المشتركة بين البلدين.

وسيجتمع المجلس دورياً بالتناوب بين البلدين، وذلك لتعزيز واستدامة وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين، والتوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بما يحقق المصالح المشتركة.