"الصحة العالمية": يجب علينا القلق بشأن متحور كورونا الجديد وسنحتاج لأسابيع لفهم طبيعته

قالت: سنشارك الدول بالمعلومات المتوفرة عنه

قالت منظمة الصحة العالمية: سنحتاج لأسابيع لفهم طبيعة متحور كورونا الجديد، وأكدت أنها ستطلب من الدول اتخاذ إجراءات لمواجهة المتحور الجديد الذي ظهر في جنوب أفريقيا.

وأضافت المنظمة العالمية، في بيان لها: "سنشارك الدول بالمعلومات المتوفرة عن متحور كورونا الجديد"، وأكدت: "يجب علينا القلق بشأن متحور كورونا الجديد".

وحذرت الصحة العالمية من فرض قيود جديدة على السفر بسبب متحور كورونا الجديد.

فيما دعت المفوضية الأوروبية إلى وقف الرحلات الجوية من جنوب القارة الأفريقية؛ بسبب متحور كورونا، ودعت إلى الاستنفار لمنع انتشاره في أوروبا.

وأكدت بلجيكا أن الأطباء يعتقدون أن متحور كورونا الجديد أكثر شراسة من سلالة دلتا.

وقال وزير الصحة البريطاني: إن المتحور الجديد من كورونا قد يكون انتشر في أكثر من دولة.