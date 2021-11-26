النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصحة العالمية": يجب علينا القلق بشأن متحور كورونا الجديد وسنحتاج لأسابيع لفهم طبيعته

قالت: سنشارك الدول بالمعلومات المتوفرة عنه

قالت منظمة الصحة العالمية: سنحتاج لأسابيع لفهم طبيعة متحور كورونا الجديد، وأكدت أنها ستطلب من الدول اتخاذ إجراءات لمواجهة المتحور الجديد الذي ظهر في جنوب أفريقيا.
وأضافت المنظمة العالمية، في بيان لها: "سنشارك الدول بالمعلومات المتوفرة عن متحور كورونا الجديد"، وأكدت: "يجب علينا القلق بشأن متحور كورونا الجديد".

وحذرت الصحة العالمية من فرض قيود جديدة على السفر بسبب متحور كورونا الجديد.
فيما دعت المفوضية الأوروبية إلى وقف الرحلات الجوية من جنوب القارة الأفريقية؛ بسبب متحور كورونا، ودعت إلى الاستنفار لمنع انتشاره في أوروبا.

وأكدت بلجيكا أن الأطباء يعتقدون أن متحور كورونا الجديد أكثر شراسة من سلالة دلتا.
وقال وزير الصحة البريطاني: إن المتحور الجديد من كورونا قد يكون انتشر في أكثر من دولة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
"الصحة العالمية": يجب علينا القلق بشأن متحور كورونا الجديد وسنحتاج لأسابيع لفهم طبيعته
سبق

قالت منظمة الصحة العالمية: سنحتاج لأسابيع لفهم طبيعة متحور كورونا الجديد، وأكدت أنها ستطلب من الدول اتخاذ إجراءات لمواجهة المتحور الجديد الذي ظهر في جنوب أفريقيا.
وأضافت المنظمة العالمية، في بيان لها: "سنشارك الدول بالمعلومات المتوفرة عن متحور كورونا الجديد"، وأكدت: "يجب علينا القلق بشأن متحور كورونا الجديد".

وحذرت الصحة العالمية من فرض قيود جديدة على السفر بسبب متحور كورونا الجديد.
فيما دعت المفوضية الأوروبية إلى وقف الرحلات الجوية من جنوب القارة الأفريقية؛ بسبب متحور كورونا، ودعت إلى الاستنفار لمنع انتشاره في أوروبا.

وأكدت بلجيكا أن الأطباء يعتقدون أن متحور كورونا الجديد أكثر شراسة من سلالة دلتا.
وقال وزير الصحة البريطاني: إن المتحور الجديد من كورونا قد يكون انتشر في أكثر من دولة.

26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443
02:37 PM
اخر تعديل
26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443
02:58 PM

"الصحة العالمية": يجب علينا القلق بشأن متحور كورونا الجديد وسنحتاج لأسابيع لفهم طبيعته

قالت: سنشارك الدول بالمعلومات المتوفرة عنه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,309

قالت منظمة الصحة العالمية: سنحتاج لأسابيع لفهم طبيعة متحور كورونا الجديد، وأكدت أنها ستطلب من الدول اتخاذ إجراءات لمواجهة المتحور الجديد الذي ظهر في جنوب أفريقيا.
وأضافت المنظمة العالمية، في بيان لها: "سنشارك الدول بالمعلومات المتوفرة عن متحور كورونا الجديد"، وأكدت: "يجب علينا القلق بشأن متحور كورونا الجديد".

وحذرت الصحة العالمية من فرض قيود جديدة على السفر بسبب متحور كورونا الجديد.
فيما دعت المفوضية الأوروبية إلى وقف الرحلات الجوية من جنوب القارة الأفريقية؛ بسبب متحور كورونا، ودعت إلى الاستنفار لمنع انتشاره في أوروبا.

وأكدت بلجيكا أن الأطباء يعتقدون أن متحور كورونا الجديد أكثر شراسة من سلالة دلتا.
وقال وزير الصحة البريطاني: إن المتحور الجديد من كورونا قد يكون انتشر في أكثر من دولة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,859
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,363
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,241
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,284

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة