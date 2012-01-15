القيادة تعزي رئيس الوزراء الياباني في وفاة رئيس الوزراء الأسبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للسيد فوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان، في وفاة رئيس وزراء اليابان الأسبق السيد توشيكي كايفو.



وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ وفاة رئيس وزراء اليابان الأسبق السيد توشيكي كايفو؛ ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه".



وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للسيد فوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان، في وفاة رئيس وزراء اليابان الأسبق كايفو، قال فيها: "تلقينا نبأ وفاة رئيس وزراء اليابان الأسبق السيد توشيكي كايفو؛ ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنين لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".