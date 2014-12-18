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أمير عسير يهدي مواطنًا تعطلت مركبته القديمة سيارة جديدة

موقفه حظي بتفاعل كبير من المواطنين

أهدى الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، عصر اليوم مواطنًا بمحايل عسير سيارة جديدة.

وفي التفاصيل، توقف الأمير تركي بن طلال أمام مواطن عصر اليوم تعطلت مركبته في الرديغة غرب محايل، وسأله "معك سيارة غير هذه؟" فقال "لا"؛ فطلب منه أن يركب معه، واصطحبه لمعرض السيارات، وقام بشراء سيارة جديدة من طراز تويوتا هايلكس 2021 فل كامل، وسلَّمه إياها، وقال له "توكل على الله".

وحظي الموقف بتفاعل كبير من المواطنين تجاه موقف الأمير الإنسان غير المستغرب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير عسير يهدي مواطنًا تعطلت مركبته القديمة سيارة جديدة
سبق

أهدى الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، عصر اليوم مواطنًا بمحايل عسير سيارة جديدة.

وفي التفاصيل، توقف الأمير تركي بن طلال أمام مواطن عصر اليوم تعطلت مركبته في الرديغة غرب محايل، وسأله "معك سيارة غير هذه؟" فقال "لا"؛ فطلب منه أن يركب معه، واصطحبه لمعرض السيارات، وقام بشراء سيارة جديدة من طراز تويوتا هايلكس 2021 فل كامل، وسلَّمه إياها، وقال له "توكل على الله".

وحظي الموقف بتفاعل كبير من المواطنين تجاه موقف الأمير الإنسان غير المستغرب.

17 ديسمبر 2021 - 13 جمادى الأول 1443
11:59 PM

أمير عسير يهدي مواطنًا تعطلت مركبته القديمة سيارة جديدة

موقفه حظي بتفاعل كبير من المواطنين

A A A
محمد طيران - عسير
12
21,396

أهدى الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، عصر اليوم مواطنًا بمحايل عسير سيارة جديدة.

وفي التفاصيل، توقف الأمير تركي بن طلال أمام مواطن عصر اليوم تعطلت مركبته في الرديغة غرب محايل، وسأله "معك سيارة غير هذه؟" فقال "لا"؛ فطلب منه أن يركب معه، واصطحبه لمعرض السيارات، وقام بشراء سيارة جديدة من طراز تويوتا هايلكس 2021 فل كامل، وسلَّمه إياها، وقال له "توكل على الله".

وحظي الموقف بتفاعل كبير من المواطنين تجاه موقف الأمير الإنسان غير المستغرب.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,625
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,816
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,488
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,423

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