أهدى الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، عصر اليوم مواطنًا بمحايل عسير سيارة جديدة. وفي التفاصيل، توقف الأمير تركي بن طلال أمام مواطن عصر اليوم تعطلت مركبته في الرديغة غرب محايل، وسأله "معك سيارة غير هذه؟" فقال "لا"؛ فطلب منه أن يركب معه، واصطحبه لمعرض السيارات، وقام بشراء سيارة جديدة من طراز تويوتا هايلكس 2021 فل كامل، وسلَّمه إياها، وقال له "توكل على الله". وحظي الموقف بتفاعل كبير من المواطنين تجاه موقف الأمير الإنسان غير المستغرب.

أمير عسير يهدي مواطنًا تعطلت مركبته القديمة سيارة جديدة محمد طيران سبق 2021-12-17 أهدى الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، عصر اليوم مواطنًا بمحايل عسير سيارة جديدة.



وفي التفاصيل، توقف الأمير تركي بن طلال أمام مواطن عصر اليوم تعطلت مركبته في الرديغة غرب محايل، وسأله "معك سيارة غير هذه؟" فقال "لا"؛ فطلب منه أن يركب معه، واصطحبه لمعرض السيارات، وقام بشراء سيارة جديدة من طراز تويوتا هايلكس 2021 فل كامل، وسلَّمه إياها، وقال له "توكل على الله".



وحظي الموقف بتفاعل كبير من المواطنين تجاه موقف الأمير الإنسان غير المستغرب.

17 ديسمبر 2021 - 13 جمادى الأول 1443 11:59 PM

أمير عسير يهدي مواطنًا تعطلت مركبته القديمة سيارة جديدة موقفه حظي بتفاعل كبير من المواطنين





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أهدى الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، عصر اليوم مواطنًا بمحايل عسير سيارة جديدة.



وفي التفاصيل، توقف الأمير تركي بن طلال أمام مواطن عصر اليوم تعطلت مركبته في الرديغة غرب محايل، وسأله "معك سيارة غير هذه؟" فقال "لا"؛ فطلب منه أن يركب معه، واصطحبه لمعرض السيارات، وقام بشراء سيارة جديدة من طراز تويوتا هايلكس 2021 فل كامل، وسلَّمه إياها، وقال له "توكل على الله".



وحظي الموقف بتفاعل كبير من المواطنين تجاه موقف الأمير الإنسان غير المستغرب.