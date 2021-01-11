النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"البحرية الملكية السعودية" تنقل مريضًا لمستشفى بجازان

قدمت المساعدة الطبية استجابةً لنداء من سفينة تحمل علم "بنما"

استجابت القوات البحرية الملكية السعودية لنداء استغاثة من سفينة تجارية تحمل علم دولة (بنما)، يفيد بوجود مشكلة صحية لأحد أفراد طاقم السفينة من الجنسية الأوكرانية.

وقدمت "البحرية" المساعدة الطبية اللازمة للمريض، أخلته إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر في جازان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"البحرية الملكية السعودية" تنقل مريضًا لمستشفى بجازان
سبق

استجابت القوات البحرية الملكية السعودية لنداء استغاثة من سفينة تجارية تحمل علم دولة (بنما)، يفيد بوجود مشكلة صحية لأحد أفراد طاقم السفينة من الجنسية الأوكرانية.

وقدمت "البحرية" المساعدة الطبية اللازمة للمريض، أخلته إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر في جازان.

11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
06:19 PM

"البحرية الملكية السعودية" تنقل مريضًا لمستشفى بجازان

قدمت المساعدة الطبية استجابةً لنداء من سفينة تحمل علم "بنما"

A A A
محمد المواسي - جازان
0
3,359

استجابت القوات البحرية الملكية السعودية لنداء استغاثة من سفينة تجارية تحمل علم دولة (بنما)، يفيد بوجود مشكلة صحية لأحد أفراد طاقم السفينة من الجنسية الأوكرانية.

وقدمت "البحرية" المساعدة الطبية اللازمة للمريض، أخلته إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر في جازان.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,297
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,999
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,648
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,733

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"خلي الحضانة لأبوها"..!

"خلي الحضانة لأبوها"..!

أحمد عجب
السعودية وحصاد 2020م

السعودية وحصاد 2020م

غسان محمد عسيلان
الحكمة قرار

الحكمة قرار

مها الجبر
قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

علي آل شرمة
الإجازة ودوائر الحياة

الإجازة ودوائر الحياة

حسن آل عمير
نوَّرت المملكة يا قطر

نوَّرت المملكة يا قطر

عبدالسلام المشيطي
قمة التحديات والحزم والعزم

قمة التحديات والحزم والعزم

حواء القرني
على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

ساير المنيعي
قمة العلا.. قمة الصف الواحد

قمة العلا.. قمة الصف الواحد

سعيد آل جندب
ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة