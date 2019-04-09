بالصور.. "الإسلامية" تختتم مشاركتها بمعرض كوالالمبور الدولي للكتاب

100 ألف زائر لجناح الوزارة وزع 70 ألف مطبوعة علمية بلغات مختلفة

اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مشاركتها في جناح المملكة بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بكوالالمبور العاصمة الماليزية في دورته الـ 38 , حيث حرصت الوزارة على المشاركة في معارض الكتاب الدولية استمراراً لجهودها في خدمة الإسلام والمسلمين, والإسهام في تقديم صورة حسنة ومميزة لأنشطتها المتعددة في إيضاح صورة الإسلام الصحيح القائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

وحظي ركن الشؤون الإسلامية بزيارة أكثر من 100 ألف زائر وزائرة من مختلف الجنسيات والفئات العمرية, الذين حرصوا على اقتناء نسخ من المصحف الشريف وترجمة معانيه من إصدارات مجمع الملك فهد, ومختلف إصدارات الوزارة العلمية التي كان مجموع ما وزعته أكثر من 70 ألف مطبوعة علمية ومصاحف وترجمة لمعاني كلمات القرآن الكريم.

يشار إلى أن الوزارة خلال مشاركاتها بالمعارض الدولية تحرص على تنوع وتميز الخدمات المقدمة للزوار، حيث زوِّد ركن الشؤون الإسلامية في جناح المملكة بمجموعة كبيرة من إصدارات الوزارة من الكتب العلمية والمطبوعات الإرشادية باللغة العربية وعدد من اللغات العالمية، وإصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بمختلف الأحجام والروايات واللغات.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على مشاركة الوزارة في مختلف المحافل الدولية؛ للتعريف بالجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في شتى بقاع المعمورة، ونشر المنهج الوسطي المعتدل، وإعطاء صورة لواقع ما تشهده المملكة من نهضة حضارية وفكرية وتنموية في ضل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.