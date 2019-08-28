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"التقاعد": 40 مليار ريال المعاشات المصروفة للنصف الأول من 2019

زادت بـ3.5 مليار ريال عن نفس الفترة من العام المالي 2018م

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد أن إجمالي المبالغ التي صرفت للمتقاعدين والمستفيدين عنهم خلال النصف الأول من العام المالي 2019م بلغت 40 مليار ريال، حيث زادت المبالغ المصروفة بمقدار "3.5" مليارات ريال عن نفس الفترة من العام المالي 2018م.

وبلغ عدد المتقاعدين خلال النصف الأول من عام 2019م "29،474" متقاعداً في حين كان عدد المتقاعدين خلال ذات الفترة من عام 2018م "25،981" متقاعداً بزيادة قدرها "13%"، ليبلغ إجمالي عدد المتقاعدين الأحياء والمتوفين حتى نهاية النصف الأول من عام 2019م، 933.184 متقاعداً، يصرف لهم شهريّاً 6.6 مليارات ريال.

وقد أنهت المؤسسة أكثر من 1.2 مليون معاملة خلال النصف الأول من عام 2019م، منها 88% معاملة إلكترونية أنجزت دون أي تدخل بشري، والذي يسهم في تنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي وتعزيز توجيهات القيادة الحكيمة في تعزيز التعاملات الرقمية بكل فعالية وكفاءة.

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"التقاعد": 40 مليار ريال المعاشات المصروفة للنصف الأول من 2019
سبق

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد أن إجمالي المبالغ التي صرفت للمتقاعدين والمستفيدين عنهم خلال النصف الأول من العام المالي 2019م بلغت 40 مليار ريال، حيث زادت المبالغ المصروفة بمقدار "3.5" مليارات ريال عن نفس الفترة من العام المالي 2018م.

وبلغ عدد المتقاعدين خلال النصف الأول من عام 2019م "29،474" متقاعداً في حين كان عدد المتقاعدين خلال ذات الفترة من عام 2018م "25،981" متقاعداً بزيادة قدرها "13%"، ليبلغ إجمالي عدد المتقاعدين الأحياء والمتوفين حتى نهاية النصف الأول من عام 2019م، 933.184 متقاعداً، يصرف لهم شهريّاً 6.6 مليارات ريال.

وقد أنهت المؤسسة أكثر من 1.2 مليون معاملة خلال النصف الأول من عام 2019م، منها 88% معاملة إلكترونية أنجزت دون أي تدخل بشري، والذي يسهم في تنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي وتعزيز توجيهات القيادة الحكيمة في تعزيز التعاملات الرقمية بكل فعالية وكفاءة.

28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440
02:14 PM

"التقاعد": 40 مليار ريال المعاشات المصروفة للنصف الأول من 2019

زادت بـ3.5 مليار ريال عن نفس الفترة من العام المالي 2018م

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد أن إجمالي المبالغ التي صرفت للمتقاعدين والمستفيدين عنهم خلال النصف الأول من العام المالي 2019م بلغت 40 مليار ريال، حيث زادت المبالغ المصروفة بمقدار "3.5" مليارات ريال عن نفس الفترة من العام المالي 2018م.

وبلغ عدد المتقاعدين خلال النصف الأول من عام 2019م "29،474" متقاعداً في حين كان عدد المتقاعدين خلال ذات الفترة من عام 2018م "25،981" متقاعداً بزيادة قدرها "13%"، ليبلغ إجمالي عدد المتقاعدين الأحياء والمتوفين حتى نهاية النصف الأول من عام 2019م، 933.184 متقاعداً، يصرف لهم شهريّاً 6.6 مليارات ريال.

وقد أنهت المؤسسة أكثر من 1.2 مليون معاملة خلال النصف الأول من عام 2019م، منها 88% معاملة إلكترونية أنجزت دون أي تدخل بشري، والذي يسهم في تنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي وتعزيز توجيهات القيادة الحكيمة في تعزيز التعاملات الرقمية بكل فعالية وكفاءة.

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,549
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,203
200 مليون

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26 ديسمبر
26,153
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