وقال المرور عبر حسابه في "تويتر": "مرور محافظة الطائف يضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جداً، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر، وستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور".

تمكّن مرور محافظة الطائف، من ضبط قائد مركبة نشر مقطع فيديو في أثناء قيادته بسرعة عالية.

بعد مقاطع السرعة.. ضبط قائد مركبة عرَّض حياته وآخرين للخطر بالطائف صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-18 تمكّن مرور محافظة الطائف، من ضبط قائد مركبة نشر مقطع فيديو في أثناء قيادته بسرعة عالية. وقال المرور عبر حسابه في "تويتر": "مرور محافظة الطائف يضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جداً، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر، وستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور".

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442 02:13 PM

بعد مقاطع السرعة.. ضبط قائد مركبة عرَّض حياته وآخرين للخطر بالطائف فيما تتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام "المرور"





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تمكّن مرور محافظة الطائف، من ضبط قائد مركبة نشر مقطع فيديو في أثناء قيادته بسرعة عالية.

وقال المرور عبر حسابه في "تويتر": "مرور محافظة الطائف يضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جداً، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر، وستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور".