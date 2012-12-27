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الخارجية الفلسطينية: استهداف الاحتلال المستشفيات جريمة ضدّ الإنسانية

عدَّته "انتهاكاً صارخاً" للقانون الدولي وتصعيداً خطيراً ضدّ الشعب الفلسطيني

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الاعتداء الهمجي الذي قام به جيش الاحتلال على مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، واعتبرته "انتهاكاً صارخاً" للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، و"جريمة ضدّ الإنسانية"، حسب اتفاقيات جنيف، يحاسب عليها القانون الدولي.

وحمّلت الوزارةُ، في بيان اليوم، الحكومةَ الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، وتعدّها تصعيداً خطيراً في عدوان الاحتلال المتواصل ضدّ الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدّساته وممتلكاته، يستدعي ردًّا دوليًّا يتلاءم مع حجم هذا العدوان على المستشفيات والمراكز الصحية، خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا.

وأكّدت أن الصمت الدولي على تلك الجريمة مرفوضٌ وغير مقبول وغير مبرر، خاصة أنه يشجع دولة الاحتلال على الإمعان في ارتكاب مزيدٍ من الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

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الخارجية الفلسطينية: استهداف الاحتلال المستشفيات جريمة ضدّ الإنسانية
سبق

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الاعتداء الهمجي الذي قام به جيش الاحتلال على مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، واعتبرته "انتهاكاً صارخاً" للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، و"جريمة ضدّ الإنسانية"، حسب اتفاقيات جنيف، يحاسب عليها القانون الدولي.

وحمّلت الوزارةُ، في بيان اليوم، الحكومةَ الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، وتعدّها تصعيداً خطيراً في عدوان الاحتلال المتواصل ضدّ الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدّساته وممتلكاته، يستدعي ردًّا دوليًّا يتلاءم مع حجم هذا العدوان على المستشفيات والمراكز الصحية، خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا.

وأكّدت أن الصمت الدولي على تلك الجريمة مرفوضٌ وغير مقبول وغير مبرر، خاصة أنه يشجع دولة الاحتلال على الإمعان في ارتكاب مزيدٍ من الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442
01:49 PM

الخارجية الفلسطينية: استهداف الاحتلال المستشفيات جريمة ضدّ الإنسانية

عدَّته "انتهاكاً صارخاً" للقانون الدولي وتصعيداً خطيراً ضدّ الشعب الفلسطيني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - رام الله
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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الاعتداء الهمجي الذي قام به جيش الاحتلال على مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، واعتبرته "انتهاكاً صارخاً" للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، و"جريمة ضدّ الإنسانية"، حسب اتفاقيات جنيف، يحاسب عليها القانون الدولي.

وحمّلت الوزارةُ، في بيان اليوم، الحكومةَ الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، وتعدّها تصعيداً خطيراً في عدوان الاحتلال المتواصل ضدّ الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدّساته وممتلكاته، يستدعي ردًّا دوليًّا يتلاءم مع حجم هذا العدوان على المستشفيات والمراكز الصحية، خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا.

وأكّدت أن الصمت الدولي على تلك الجريمة مرفوضٌ وغير مقبول وغير مبرر، خاصة أنه يشجع دولة الاحتلال على الإمعان في ارتكاب مزيدٍ من الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

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