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الجواد "ضيء البدر" ينتزع كأس حفل فروسية حائل

بعد تحقيقه المركز الأول في الشوط السادس

حقق الجواد "ضيء البدر" للمالك بندر التبيناوي، كأس ميدان الفروسية بمنطقة حائل في حفل السباق السادس هذا الموسم بعد تحقيقه المركز الأول في الشوط السادس "الرئيسي".

وتفصيلاً، أوضح مدير المركز الإعلامي بميدان فروسية حائل المهندس ياسر النازح، حصول الجواد "بعد حيي" على المركز الأول للدرجة "مبتدئة" للمالك راجح هندي الشلاقي، والمدرب ناهي هندي الشلاقي، والخيال سليمان الحديبي.

وحقق لقب الشوط الثاني لـ"مفتوح مواليد 2019" الجواد "شاكمة" للمالك راجح هندي الشلاقي، والمدرب ناهي هندي الشلاقي، والخيال سليمان الحديبي.

وفازت بالشوط الثالث "مفتوح أفراس" الفرس "عمارة " للمالك خميس راشد الشمري والمدرب أحمد عبدالله الشمري، والخيال عيسى القيضي.

ونال "نزاح" المركز الأول في الشوط الرابع "للدرجة لم تربح" بالخيال عبدالعزيز الصائغ والمالك منيف عبدالله الشمري، والمدرب شالح مطني الشمري.

وحصل الجواد "أبي" على المركز الأول في الشوط الخامس، "مفتوح الدرجات" للمالك سعود مسير الأسلمي، والمدرب عبدالله حمود المذعور، والخيال ياسر المساعد.

وفي الشوط السادس "من الدرجة الأولى حتى الثالثة" حقق الجواد "ضيء البدر" المركز الأول للمالك بندر بن حسن التبيناوي، والمدرب محمد حسن التبيناوي، بالخيال خالد الشرار، محققاً الكأس.

وفي نهاية الحفل، سلّم عضو مجلس إدارة ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر بن طلال الشريم الكأس والدروع للفائزين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الجواد "ضيء البدر" ينتزع كأس حفل فروسية حائل
سبق

حقق الجواد "ضيء البدر" للمالك بندر التبيناوي، كأس ميدان الفروسية بمنطقة حائل في حفل السباق السادس هذا الموسم بعد تحقيقه المركز الأول في الشوط السادس "الرئيسي".

وتفصيلاً، أوضح مدير المركز الإعلامي بميدان فروسية حائل المهندس ياسر النازح، حصول الجواد "بعد حيي" على المركز الأول للدرجة "مبتدئة" للمالك راجح هندي الشلاقي، والمدرب ناهي هندي الشلاقي، والخيال سليمان الحديبي.

وحقق لقب الشوط الثاني لـ"مفتوح مواليد 2019" الجواد "شاكمة" للمالك راجح هندي الشلاقي، والمدرب ناهي هندي الشلاقي، والخيال سليمان الحديبي.

وفازت بالشوط الثالث "مفتوح أفراس" الفرس "عمارة " للمالك خميس راشد الشمري والمدرب أحمد عبدالله الشمري، والخيال عيسى القيضي.

ونال "نزاح" المركز الأول في الشوط الرابع "للدرجة لم تربح" بالخيال عبدالعزيز الصائغ والمالك منيف عبدالله الشمري، والمدرب شالح مطني الشمري.

وحصل الجواد "أبي" على المركز الأول في الشوط الخامس، "مفتوح الدرجات" للمالك سعود مسير الأسلمي، والمدرب عبدالله حمود المذعور، والخيال ياسر المساعد.

وفي الشوط السادس "من الدرجة الأولى حتى الثالثة" حقق الجواد "ضيء البدر" المركز الأول للمالك بندر بن حسن التبيناوي، والمدرب محمد حسن التبيناوي، بالخيال خالد الشرار، محققاً الكأس.

وفي نهاية الحفل، سلّم عضو مجلس إدارة ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر بن طلال الشريم الكأس والدروع للفائزين.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
11:36 PM

الجواد "ضيء البدر" ينتزع كأس حفل فروسية حائل

بعد تحقيقه المركز الأول في الشوط السادس

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منصور الشلاقي - الرياض
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حقق الجواد "ضيء البدر" للمالك بندر التبيناوي، كأس ميدان الفروسية بمنطقة حائل في حفل السباق السادس هذا الموسم بعد تحقيقه المركز الأول في الشوط السادس "الرئيسي".

وتفصيلاً، أوضح مدير المركز الإعلامي بميدان فروسية حائل المهندس ياسر النازح، حصول الجواد "بعد حيي" على المركز الأول للدرجة "مبتدئة" للمالك راجح هندي الشلاقي، والمدرب ناهي هندي الشلاقي، والخيال سليمان الحديبي.

وحقق لقب الشوط الثاني لـ"مفتوح مواليد 2019" الجواد "شاكمة" للمالك راجح هندي الشلاقي، والمدرب ناهي هندي الشلاقي، والخيال سليمان الحديبي.

وفازت بالشوط الثالث "مفتوح أفراس" الفرس "عمارة " للمالك خميس راشد الشمري والمدرب أحمد عبدالله الشمري، والخيال عيسى القيضي.

ونال "نزاح" المركز الأول في الشوط الرابع "للدرجة لم تربح" بالخيال عبدالعزيز الصائغ والمالك منيف عبدالله الشمري، والمدرب شالح مطني الشمري.

وحصل الجواد "أبي" على المركز الأول في الشوط الخامس، "مفتوح الدرجات" للمالك سعود مسير الأسلمي، والمدرب عبدالله حمود المذعور، والخيال ياسر المساعد.

وفي الشوط السادس "من الدرجة الأولى حتى الثالثة" حقق الجواد "ضيء البدر" المركز الأول للمالك بندر بن حسن التبيناوي، والمدرب محمد حسن التبيناوي، بالخيال خالد الشرار، محققاً الكأس.

وفي نهاية الحفل، سلّم عضو مجلس إدارة ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر بن طلال الشريم الكأس والدروع للفائزين.

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