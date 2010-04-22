النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السديس يوجّه بفتح الدور الأول وسطح توسعة الملك فهد للمصلين وفق الإجراءات الاحترازية

الرئيس العام أكد تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين بما يُعينهم على أداء مناسكهم

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بفتح الدور الأول والسطح بتوسعة الملك فهد، مع الحرص على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأكد الرئيس العام أنه وفق توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- بالتسهيل والتيسير على قاصدي الحرمين الشريفين، وتقديم أرقى الخدمات لهم بما يُعينهم على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وتوفير بيئة تعبدية آمنة مطمئنة تحفها الروحانية والسكينة؛ قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بفتح الدور الأول بتوسعة الملك فهد والسطح، مع التأكيد على تطبيق كل الاحتياطات والإجراءات التي تضمن سلامة المعتمرين والقاصدين والزوار؛ لما في ذلك من تسهيل عليهم وزيادة الطاقة الاستيعابية من المصلين الزوار.

كما شدد على منسوبي ومنسوبات الرئاسة، الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مع التنبيه إلى ضرورة التعاون والتناغم التام مع الجهات المشاركة ذات العلاقة في خدمة قاصدي بيت الله الحرام؛ سائلًا الله للجميع دوام العون والتوفيق والسداد.

رئاسة شؤون الحرمين عبدالرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
السديس يوجّه بفتح الدور الأول وسطح توسعة الملك فهد للمصلين وفق الإجراءات الاحترازية
سبق

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بفتح الدور الأول والسطح بتوسعة الملك فهد، مع الحرص على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأكد الرئيس العام أنه وفق توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- بالتسهيل والتيسير على قاصدي الحرمين الشريفين، وتقديم أرقى الخدمات لهم بما يُعينهم على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وتوفير بيئة تعبدية آمنة مطمئنة تحفها الروحانية والسكينة؛ قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بفتح الدور الأول بتوسعة الملك فهد والسطح، مع التأكيد على تطبيق كل الاحتياطات والإجراءات التي تضمن سلامة المعتمرين والقاصدين والزوار؛ لما في ذلك من تسهيل عليهم وزيادة الطاقة الاستيعابية من المصلين الزوار.

كما شدد على منسوبي ومنسوبات الرئاسة، الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مع التنبيه إلى ضرورة التعاون والتناغم التام مع الجهات المشاركة ذات العلاقة في خدمة قاصدي بيت الله الحرام؛ سائلًا الله للجميع دوام العون والتوفيق والسداد.

22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442
09:29 PM
اخر تعديل
22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442
11:29 PM

السديس يوجّه بفتح الدور الأول وسطح توسعة الملك فهد للمصلين وفق الإجراءات الاحترازية

الرئيس العام أكد تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين بما يُعينهم على أداء مناسكهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,658

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بفتح الدور الأول والسطح بتوسعة الملك فهد، مع الحرص على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأكد الرئيس العام أنه وفق توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- بالتسهيل والتيسير على قاصدي الحرمين الشريفين، وتقديم أرقى الخدمات لهم بما يُعينهم على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وتوفير بيئة تعبدية آمنة مطمئنة تحفها الروحانية والسكينة؛ قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بفتح الدور الأول بتوسعة الملك فهد والسطح، مع التأكيد على تطبيق كل الاحتياطات والإجراءات التي تضمن سلامة المعتمرين والقاصدين والزوار؛ لما في ذلك من تسهيل عليهم وزيادة الطاقة الاستيعابية من المصلين الزوار.

كما شدد على منسوبي ومنسوبات الرئاسة، الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مع التنبيه إلى ضرورة التعاون والتناغم التام مع الجهات المشاركة ذات العلاقة في خدمة قاصدي بيت الله الحرام؛ سائلًا الله للجميع دوام العون والتوفيق والسداد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,304
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,167
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,598
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,583

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

علي آل شرمة
نكتة "الدراما" البايخة

نكتة "الدراما" البايخة

أحمد عجب
مبادرة البنوك في شهر الخير..!

مبادرة البنوك في شهر الخير..!

ماجد الحربي
نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

عبدالمحسن الحارثي
"جُحر" بمليون..!!

"جُحر" بمليون..!!

ساير المنيعي
أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

تركي فدعق
"الأمن الفكري"

"الأمن الفكري"

بثينة الصالح
تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

غسان محمد عسيلان
هوايات قاتلة

هوايات قاتلة

محمد الصيعري
طبائع البشر في الجوع والشبع!!

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة