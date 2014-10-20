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وزير الرياضة يهنئ الهلال لتأهلهم للنهائي الآسيوي

قدَّم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، التهنئة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بمناسبة تأهلهم للمباراة النهائية لدوري أبطال آسيا 2021م للمرة الرابعة بتاريخهم، وذلك بعد تغلبهم على غريمهم التقليدي النصر في مباراة نصف النهائي بالمسابقة 2/ 1.

ونشر وزير الرياضة تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قال فيها: "ألف مبروك تأهُّل ممثل الوطن الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا، مع خالص التمنيات بتحقيق اللقب بإذن الله.. حظًا أوفر لممثل الوطن الآخر فريق النصر، وخيرها في غيرها.. شكرًا للفريقين".

وكان وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قد وجَّه مسبقًا بتقديم مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي الفريق الفائز في مباراة النصر والهلال في نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وزير الرياضة يهنئ الهلال لتأهلهم للنهائي الآسيوي
سبق

قدَّم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، التهنئة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بمناسبة تأهلهم للمباراة النهائية لدوري أبطال آسيا 2021م للمرة الرابعة بتاريخهم، وذلك بعد تغلبهم على غريمهم التقليدي النصر في مباراة نصف النهائي بالمسابقة 2/ 1.

ونشر وزير الرياضة تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قال فيها: "ألف مبروك تأهُّل ممثل الوطن الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا، مع خالص التمنيات بتحقيق اللقب بإذن الله.. حظًا أوفر لممثل الوطن الآخر فريق النصر، وخيرها في غيرها.. شكرًا للفريقين".

وكان وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قد وجَّه مسبقًا بتقديم مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي الفريق الفائز في مباراة النصر والهلال في نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443
11:57 PM

وزير الرياضة يهنئ الهلال لتأهلهم للنهائي الآسيوي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدَّم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، التهنئة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بمناسبة تأهلهم للمباراة النهائية لدوري أبطال آسيا 2021م للمرة الرابعة بتاريخهم، وذلك بعد تغلبهم على غريمهم التقليدي النصر في مباراة نصف النهائي بالمسابقة 2/ 1.

ونشر وزير الرياضة تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قال فيها: "ألف مبروك تأهُّل ممثل الوطن الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا، مع خالص التمنيات بتحقيق اللقب بإذن الله.. حظًا أوفر لممثل الوطن الآخر فريق النصر، وخيرها في غيرها.. شكرًا للفريقين".

وكان وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قد وجَّه مسبقًا بتقديم مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي الفريق الفائز في مباراة النصر والهلال في نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

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