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"العنود الخيرية" تحتفل بختام برنامج "توحيد ووحدة"

تحت رعاية الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، قامت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية بتنفيذ حفل تكريم منسقي مدن التمكين المحلي المشاركين في تنفيذ برنامج "توحيد ووحدة"، الذي يأتي سنويًّا بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني السعودي؛ بهدف تنفيذ مبادرات تطوعية في مختلف مناطق المملكة.

شهد الاحتفال حضور الدكتور يوسف الحزيم أمين عام مؤسسة الأميرة العنود الخيرية ومنسقي مدن التمكين المشاركين في تنفيذ برنامج "توحيد ووحدة" من مختلف مدن ومحافظات المملكة وهي: (الرياض، الأحساء، القنفذة، رفحاء، الجوف، أملج، نجران، الطائف، بدر، حائل، بيشة، القصيم، تبوك، أبها، رابغ).

ويأتي هذا البرنامج كأحد البرامج التي تقدّمها مؤسسة العنود الخيرية في مجال التطوع؛ فقد قدمت 90 مبادرة تطوعية في 16 مدينة ومحافظة حول المملكة تحت شعار "90 مبادرة لأجلك يا وطن"، حققت من خلالها 8043 ساعة تطوعية و18.433 مستفيدًا و1344 متطوعًا.

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"العنود الخيرية" تحتفل بختام برنامج "توحيد ووحدة"
سبق

تحت رعاية الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، قامت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية بتنفيذ حفل تكريم منسقي مدن التمكين المحلي المشاركين في تنفيذ برنامج "توحيد ووحدة"، الذي يأتي سنويًّا بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني السعودي؛ بهدف تنفيذ مبادرات تطوعية في مختلف مناطق المملكة.

شهد الاحتفال حضور الدكتور يوسف الحزيم أمين عام مؤسسة الأميرة العنود الخيرية ومنسقي مدن التمكين المشاركين في تنفيذ برنامج "توحيد ووحدة" من مختلف مدن ومحافظات المملكة وهي: (الرياض، الأحساء، القنفذة، رفحاء، الجوف، أملج، نجران، الطائف، بدر، حائل، بيشة، القصيم، تبوك، أبها، رابغ).

ويأتي هذا البرنامج كأحد البرامج التي تقدّمها مؤسسة العنود الخيرية في مجال التطوع؛ فقد قدمت 90 مبادرة تطوعية في 16 مدينة ومحافظة حول المملكة تحت شعار "90 مبادرة لأجلك يا وطن"، حققت من خلالها 8043 ساعة تطوعية و18.433 مستفيدًا و1344 متطوعًا.

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
02:02 PM

"العنود الخيرية" تحتفل بختام برنامج "توحيد ووحدة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تحت رعاية الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، قامت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية بتنفيذ حفل تكريم منسقي مدن التمكين المحلي المشاركين في تنفيذ برنامج "توحيد ووحدة"، الذي يأتي سنويًّا بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني السعودي؛ بهدف تنفيذ مبادرات تطوعية في مختلف مناطق المملكة.

شهد الاحتفال حضور الدكتور يوسف الحزيم أمين عام مؤسسة الأميرة العنود الخيرية ومنسقي مدن التمكين المشاركين في تنفيذ برنامج "توحيد ووحدة" من مختلف مدن ومحافظات المملكة وهي: (الرياض، الأحساء، القنفذة، رفحاء، الجوف، أملج، نجران، الطائف، بدر، حائل، بيشة، القصيم، تبوك، أبها، رابغ).

ويأتي هذا البرنامج كأحد البرامج التي تقدّمها مؤسسة العنود الخيرية في مجال التطوع؛ فقد قدمت 90 مبادرة تطوعية في 16 مدينة ومحافظة حول المملكة تحت شعار "90 مبادرة لأجلك يا وطن"، حققت من خلالها 8043 ساعة تطوعية و18.433 مستفيدًا و1344 متطوعًا.

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