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بالفيديو.. إصابة 6 أشخاص من جراء إعصار ضرب "كيل الألمانية"

تم نشر عدد كبير من طواقم الإغاثة والإطفاء للتعامل مع الآثار

أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن ما لا يقل عن 6 أشخاص أُصيبوا بجروح من جراء إعصار في مدينة كيل شمال ألمانيا.

وتفصيلاً، أفادت قناة NDR نقلاً عن شهود عيان ورجال الإطفاء بأن المصابين من مجموعة الأشخاص التي كانت داخل مبنى نادي اليخوت المحلي عندما ضربه الإعصار يوم الأربعاء، مشيرة إلى أن 3 من المصابين بحالة خطرة، بينما أُصيب الثلاثة الآخرون بجروح طفيفة.

وذكرت القناة أنه تم نشر عدد كبير من طواقم الإغاثة ورجال الإطفاء في المدينة للتعامل مع آثار الإعصار.


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بالفيديو.. إصابة 6 أشخاص من جراء إعصار ضرب "كيل الألمانية"
سبق

أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن ما لا يقل عن 6 أشخاص أُصيبوا بجروح من جراء إعصار في مدينة كيل شمال ألمانيا.

وتفصيلاً، أفادت قناة NDR نقلاً عن شهود عيان ورجال الإطفاء بأن المصابين من مجموعة الأشخاص التي كانت داخل مبنى نادي اليخوت المحلي عندما ضربه الإعصار يوم الأربعاء، مشيرة إلى أن 3 من المصابين بحالة خطرة، بينما أُصيب الثلاثة الآخرون بجروح طفيفة.

وذكرت القناة أنه تم نشر عدد كبير من طواقم الإغاثة ورجال الإطفاء في المدينة للتعامل مع آثار الإعصار.


30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
01:36 AM

بالفيديو.. إصابة 6 أشخاص من جراء إعصار ضرب "كيل الألمانية"

تم نشر عدد كبير من طواقم الإغاثة والإطفاء للتعامل مع الآثار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,521

أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن ما لا يقل عن 6 أشخاص أُصيبوا بجروح من جراء إعصار في مدينة كيل شمال ألمانيا.

وتفصيلاً، أفادت قناة NDR نقلاً عن شهود عيان ورجال الإطفاء بأن المصابين من مجموعة الأشخاص التي كانت داخل مبنى نادي اليخوت المحلي عندما ضربه الإعصار يوم الأربعاء، مشيرة إلى أن 3 من المصابين بحالة خطرة، بينما أُصيب الثلاثة الآخرون بجروح طفيفة.

وذكرت القناة أنه تم نشر عدد كبير من طواقم الإغاثة ورجال الإطفاء في المدينة للتعامل مع آثار الإعصار.


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