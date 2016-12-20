"التحالف": تدمير طائرة مسيّرة حاولت استهداف المدنيين بمطار الملك عبدالله بجازان
انطلقت من مطار صنعاء الدولي لاستهداف المدنيين
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تدمير طائرة مسيّرة حاولت استهداف المدنيين بمطار الملك عبدالله بجازان.
وقال "التحالف"، إن الطائرة المسيّرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي لاستهداف المدنيين.
وأكّد "التحالف"، أن استخدام مطار صنعاء لمهاجمة المدنيين يضع لنا خيارات عملياتية مشروعة قانونياً.
"التحالف": تدمير طائرة مسيّرة حاولت استهداف المدنيين بمطار الملك عبدالله بجازان
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-12-20
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تدمير طائرة مسيّرة حاولت استهداف المدنيين بمطار الملك عبدالله بجازان.
وقال "التحالف"، إن الطائرة المسيّرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي لاستهداف المدنيين.
وأكّد "التحالف"، أن استخدام مطار صنعاء لمهاجمة المدنيين يضع لنا خيارات عملياتية مشروعة قانونياً.
20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
08:23 AM
"التحالف": تدمير طائرة مسيّرة حاولت استهداف المدنيين بمطار الملك عبدالله بجازان
انطلقت من مطار صنعاء الدولي لاستهداف المدنيين
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تدمير طائرة مسيّرة حاولت استهداف المدنيين بمطار الملك عبدالله بجازان.
وقال "التحالف"، إن الطائرة المسيّرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي لاستهداف المدنيين.
وأكّد "التحالف"، أن استخدام مطار صنعاء لمهاجمة المدنيين يضع لنا خيارات عملياتية مشروعة قانونياً.