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التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الأخضر الأولمبي مع نظيره المكسيكي الودية

حسم التعادل الإيجابي هدف لهدف مواجهة المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم مع نظيره المكسيكي والتي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة ماربيا الرياضية.

افتتح المنتخب المكسيكي أهداف المباراة عند الدقيقة 68 ونجح أيمن يحيى بتعديل النتيجة للأخضر السعودي من علامة الجزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من ضائع.

وتعتبر هذه أولى مباريات الودية للمنتخب السعودي ضمن معسكره الإعدادي المقام في مدينة ماربيا الإسبانية، والذي يمتد حتى الخامس عشر من الشهر الجاري، في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، المقرر إقامتها أواخر يوليو المقبل.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عاماً يأتي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، وإلى جانبه منتخبات البرازيل، ألمانيا، وساحل العاج.


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التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الأخضر الأولمبي مع نظيره المكسيكي الودية
سبق

حسم التعادل الإيجابي هدف لهدف مواجهة المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم مع نظيره المكسيكي والتي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة ماربيا الرياضية.

افتتح المنتخب المكسيكي أهداف المباراة عند الدقيقة 68 ونجح أيمن يحيى بتعديل النتيجة للأخضر السعودي من علامة الجزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من ضائع.

وتعتبر هذه أولى مباريات الودية للمنتخب السعودي ضمن معسكره الإعدادي المقام في مدينة ماربيا الإسبانية، والذي يمتد حتى الخامس عشر من الشهر الجاري، في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، المقرر إقامتها أواخر يوليو المقبل.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عاماً يأتي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، وإلى جانبه منتخبات البرازيل، ألمانيا، وساحل العاج.


09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442
12:23 AM

التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الأخضر الأولمبي مع نظيره المكسيكي الودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حسم التعادل الإيجابي هدف لهدف مواجهة المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم مع نظيره المكسيكي والتي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة ماربيا الرياضية.

افتتح المنتخب المكسيكي أهداف المباراة عند الدقيقة 68 ونجح أيمن يحيى بتعديل النتيجة للأخضر السعودي من علامة الجزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من ضائع.

وتعتبر هذه أولى مباريات الودية للمنتخب السعودي ضمن معسكره الإعدادي المقام في مدينة ماربيا الإسبانية، والذي يمتد حتى الخامس عشر من الشهر الجاري، في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، المقرر إقامتها أواخر يوليو المقبل.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عاماً يأتي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، وإلى جانبه منتخبات البرازيل، ألمانيا، وساحل العاج.


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