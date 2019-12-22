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مراقبة وضبط.. عدسة "سبق" ترصد جهود "مرور الطائف" لتسهيل حركة الطلاب

"خطة الاختبارات".. تواجد للدوريات بالتقاطعات والميادين وانتشار بالطرق السريعة

نظّمت إدارة مرور محافظة الطائف، الخطة المرورية الخاصة بموسم الاختبارات للفصل الدراسي الأول، التي بدأت تنفيذها، صباح اليوم، داخل محافظات الطائف، والخرمة، وتربة، ورنية، والمويه، وميسان.

وشملت أبرز ملامح الخطة، التواجدَ المروري لدوريات المرور في كل التقاطعات والميادين والمحاور الرئيسية، وانتشار دوريات المرور على امتداد كل الطرق السريعة، بتواجد وإشراف عدد من الضباط الميدانيين والإداريين على حركة السير ومتابعة وصول الطلاب ومعلميهم للمدارس والجامعات ومن ثم مغادرتهم.

وكثّفت "المرور" تواجد الدوريات السرية لمتابعة ورصد المخالفات المرورية المؤثرة على السلامة العامة، ومراقبة ومتابعة عدد من المواقع، التي من الممكن أن تشهد بعض السلوكيات المرورية الخاطئة من بعض الشباب وضبط مرتكبيها، بالإضافة إلى متابعة قائدي المركبات من صغار السن، ومتابعة الحركة المرورية حول المدارس والمجمعات التعليمية.

ورصدت "سبق" تواجد العقيد علي فيحان الشيباني مدير مرور الطائف، والعقيد فهد عايض البقمي مدير شعبة السير لمتابعة الوضع الأمني والحركة المرورية، وكذلك تواجد عدد من رجال الأمن لمتابعة وحفظ الأمن بالمحافظة؛ إنفاذًا لتوجيهات أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، بتشكيل لجنة من إدارات "التعليم، ومكافحة المخدرات، والمرور" بالمنطقة؛ لتنسيق الجهود وتوحيدها فيما بينها، بما يضمن سلامة الطلبة وحمايتهم من السلوكيات الضارة؛ وذلك بالتزامن مع فترة الاختبارات التي بدأت اليوم وتستمر حتى الأسبوع القادم.

مرور الطائف اختبارات الفصل الدراسي الأول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مراقبة وضبط.. عدسة "سبق" ترصد جهود "مرور الطائف" لتسهيل حركة الطلاب
سبق

نظّمت إدارة مرور محافظة الطائف، الخطة المرورية الخاصة بموسم الاختبارات للفصل الدراسي الأول، التي بدأت تنفيذها، صباح اليوم، داخل محافظات الطائف، والخرمة، وتربة، ورنية، والمويه، وميسان.

وشملت أبرز ملامح الخطة، التواجدَ المروري لدوريات المرور في كل التقاطعات والميادين والمحاور الرئيسية، وانتشار دوريات المرور على امتداد كل الطرق السريعة، بتواجد وإشراف عدد من الضباط الميدانيين والإداريين على حركة السير ومتابعة وصول الطلاب ومعلميهم للمدارس والجامعات ومن ثم مغادرتهم.

وكثّفت "المرور" تواجد الدوريات السرية لمتابعة ورصد المخالفات المرورية المؤثرة على السلامة العامة، ومراقبة ومتابعة عدد من المواقع، التي من الممكن أن تشهد بعض السلوكيات المرورية الخاطئة من بعض الشباب وضبط مرتكبيها، بالإضافة إلى متابعة قائدي المركبات من صغار السن، ومتابعة الحركة المرورية حول المدارس والمجمعات التعليمية.

ورصدت "سبق" تواجد العقيد علي فيحان الشيباني مدير مرور الطائف، والعقيد فهد عايض البقمي مدير شعبة السير لمتابعة الوضع الأمني والحركة المرورية، وكذلك تواجد عدد من رجال الأمن لمتابعة وحفظ الأمن بالمحافظة؛ إنفاذًا لتوجيهات أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، بتشكيل لجنة من إدارات "التعليم، ومكافحة المخدرات، والمرور" بالمنطقة؛ لتنسيق الجهود وتوحيدها فيما بينها، بما يضمن سلامة الطلبة وحمايتهم من السلوكيات الضارة؛ وذلك بالتزامن مع فترة الاختبارات التي بدأت اليوم وتستمر حتى الأسبوع القادم.

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441
09:47 AM

مراقبة وضبط.. عدسة "سبق" ترصد جهود "مرور الطائف" لتسهيل حركة الطلاب

"خطة الاختبارات".. تواجد للدوريات بالتقاطعات والميادين وانتشار بالطرق السريعة

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متعب البقمي - الطائف
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1,783

نظّمت إدارة مرور محافظة الطائف، الخطة المرورية الخاصة بموسم الاختبارات للفصل الدراسي الأول، التي بدأت تنفيذها، صباح اليوم، داخل محافظات الطائف، والخرمة، وتربة، ورنية، والمويه، وميسان.

وشملت أبرز ملامح الخطة، التواجدَ المروري لدوريات المرور في كل التقاطعات والميادين والمحاور الرئيسية، وانتشار دوريات المرور على امتداد كل الطرق السريعة، بتواجد وإشراف عدد من الضباط الميدانيين والإداريين على حركة السير ومتابعة وصول الطلاب ومعلميهم للمدارس والجامعات ومن ثم مغادرتهم.

وكثّفت "المرور" تواجد الدوريات السرية لمتابعة ورصد المخالفات المرورية المؤثرة على السلامة العامة، ومراقبة ومتابعة عدد من المواقع، التي من الممكن أن تشهد بعض السلوكيات المرورية الخاطئة من بعض الشباب وضبط مرتكبيها، بالإضافة إلى متابعة قائدي المركبات من صغار السن، ومتابعة الحركة المرورية حول المدارس والمجمعات التعليمية.

ورصدت "سبق" تواجد العقيد علي فيحان الشيباني مدير مرور الطائف، والعقيد فهد عايض البقمي مدير شعبة السير لمتابعة الوضع الأمني والحركة المرورية، وكذلك تواجد عدد من رجال الأمن لمتابعة وحفظ الأمن بالمحافظة؛ إنفاذًا لتوجيهات أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، بتشكيل لجنة من إدارات "التعليم، ومكافحة المخدرات، والمرور" بالمنطقة؛ لتنسيق الجهود وتوحيدها فيما بينها، بما يضمن سلامة الطلبة وحمايتهم من السلوكيات الضارة؛ وذلك بالتزامن مع فترة الاختبارات التي بدأت اليوم وتستمر حتى الأسبوع القادم.

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