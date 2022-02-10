هجوم للجيش اليمني بمأرب والجوف يكبد الحوثي عشرات القتلى والجرحى

تمكن من تحرير مواقع مهمة في وادي الجفرة بمديرية مجزر

كبدت قوات الجيش اليمني، الأربعاء ميليشيات الحوثي عشرات القتلى والجرحى في محافظتي مأرب والجوف، وفقاً للعربية نت.

وتفصيلاً، شن الجيش هجوماً عنيفاً على مواقع تمركز الحوثيين في الجبهات الشمالية الغربية لمحافظة مأرب، تمكن خلاله من تحرير مواقع مهمة في وادي الجفرة بمديرية مجزر، وأوقع خسائر بشرية كبيرة في صفوف الميليشيات .

وقصفت مدفعية الجيش مواقع الحوثيين في جبهة ملعاء جنوب مأرب، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، كما شنت قوات الجيش هجوماً على مواقع الحوثيين في جبل الأقشع شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، وكبدتهم خسائر في العدد والعدة.

ومع استمرار معارك الجيش اليمني ضد ميليشيات الحوثي على الجبهات، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، في وقت سابق الأربعاء، أنه نفذ 26 استهدافاً في محافظتي مأرب وحجة خلال 24 ساعة.

وأوضح في بيان أنه تم تدمير 22 آلية عسكرية، وسقوط خسائر بشرية في صفوف الحوثيين في المحافظتين.

وبالتزامن أعلن الجيش اليمني تحقيق تقدمات جديدة شرق مديرية حرض بمحافظة حجة، والسيطرة على جبال الهيجة الإستراتيجية.

يشار إلى أن الجيش اليمني كان أطلق قبل أكثر من أسبوع حملة على عدد من الجبهات سواء في مأرب أو الجوف وحجة، حيث حقق تقدماً ملحوظاً في عملية واسعة كبدت الحوثيين خسائر فادحة.