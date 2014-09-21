بمناسبة اليوم الوطني.. 91 زراعة كلى مجانية بالتعاون بين "سليمان الحبيب" و"الراجحي"

بادرة مجتمعية بتكلفة 18 مليون ريال وبرعاية وزير الصحة وعبر منصة شفاء

في بادرة مجتمعية ووطنية من مجموعة د.سليمان الحبيب الطبية ومصرف الراجحي، وبرعاية كريمة من وزير الصحة ورئيس مجلس إدارة صندوق الوقف الصحي، وتزامنًا مع الاحتفال باليوم الوطني الـ91، انطلقت مبادرة مجتمعية لإجراء 91 عملية زراعة كلى لمرضى الفشل الكلوي، بكلفة 18 مليون ريال، للحالات المحولة من منصة شفاء التابعة لصندوق الوقف الصحي؛ وفقًا للمعايير الفنية المعتمدة من المركز السعودي لزراعة الأعضاء.

وتأتي هذه المبادرة الإنسانية تفعيلًا لدور القطاع الخاص في المسؤولية المجتمعية، والمساهمة في التخفيف من معاناة مرضى الفشل الكلوي، بالإضافة إلى توفير أفضل سبل العلاج لهم وتحسين نوعية حياتهم، وإعلاء ثقافة وقيم التكافل الاجتماعي.

من جهته عبّر الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي وليد المقبل، عن سعادته بإطلاق المبادرة في ذكرى اليوم الوطني، لتكون بمثابة جزء من الوفاء للوطن وقيادته ومواطنيه؛ مشيرًا إلى أن مصرف الراجحي يحرص دومًا على تنفيذ المشاريع والمبادرات التي تُحقق أكبر النفع للفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على الاستدامة والمواءمة مع الاستراتيجية الوطنية للمسؤولية المجتمعية التي تركز على الأعمال الممنهجة والمستدامة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة د.سليمان الحبيب الطبية ناصر الحقباني: إن إطلاق المبادرة في هذا التوقيت، يأتي تزامنًا مع الاحتفال باليوم الوطني الـ91، الذي نستشعر فيه أهمية التلاحم الوطني بجميع أشكاله وصوره، وتأصيلًا للمبادرات الإيجابية ومشاريع الخير والنماء، كما أن هذه المبادرة تشكل لوحة وطنية تعكس قيم الولاء والانتماء لهذا الوطن المعطاء.

وأوضح الحقباني أن مجموعة د.سليمان الحبيب الطبية تعتبر أن المشاركة في مثل هذه المبادرات هي واجب وطني ومجتمعي، وتحرص المجموعة دومًا على أن يكون لها دور بارز وإيجابي فيه، ودعمًا منها لمسيرة العمل الخيري، الذي يحظى باهتمام بالغ وكبير من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين يحفظهما الله؛ إذ شهدت المملكة إطلاق العديد من المبادرات الخيرية والمجتمعية ذات الأثر الإيجابي.

بدوره أوضح الرئيس التنفيذي لصندوق الوقف الصحي الدكتور إبراهيم بن سليمان الحيدري، أن الصندوق؛ انطلاقًا من بعده الإنساني؛ حقق العديد من الإنجازات اللافتة خلال الفترة المنصرمة في كل المجالات الصحية منها العلاج الخيري.. ويأتي إطلاق مثل هذه المبادرة النوعية مع شركاء النجاح؛ حرصًا منه على دعم التنمية الصحية المستدامة في المملكة وفق رؤية 2030، ومزامنةً مع ذكرى اليوم الوطني (91)، مقدمًا شكره وتقديره لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب ومصرف الراجحي، على دعمهم السخي لمنصة شفاء لتغطية (91) عملية زراعة كلى، وإنهاء معاناة المرضى المحتاجين.