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روسيا.. انقطاع الكهرباء عن منطقة هبطت الحرارة فيها دون الـ 50 تحت الصفر

حكومة ياقوتيا الإقليمية: طول خط نقل الطاقة في المناطق المتضررة يبلغ 120 كلم

قال مصدر في حكومة ياقوتيا الإقليمية، إن أكثر من 78 ألف شخص باتوا دون كهرباء في خمس مناطق في ياقوتيا الروسية، أمس، حيث هبطت درجة الحرارة دون الـ 50 تحت الصفر.

وأضاف المصدر: "تأثرت بهذا الحادث، مناطق: تشورابشينسكي وأوست مايسكي، وأمجينسكي وتاتينسكي وتومبونسكي، وانقطع التيار الكهربائي عن 83 مركزاً سكنياً، وعن أكثر من 17 ألف عمارة سكنية يقيم فيها أكثر من 78 ألف مواطن".

وأشار المصدر إلى أن طول خط نقل الطاقة في المناطق المتضررة، يبلغ 120 كلم. وتبيّن أن سبب الحادث تضرر إحدى ركائز خطوط نقل الطاقة في منطقة مايا – تشوباتشا، وانقطاع الكابلات، وفق "روسيا اليوم".

وذكرت السلطات الإقليمية، أنه تم توفير الكهرباء للمناطق المذكورة أعلاه، من مصادر طاقة احتياطية. وأّكدت هذه السلطات، أن جميع المرافق الاجتماعية، في تلك المناطق تعمل بشكل طبيعي.

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روسيا.. انقطاع الكهرباء عن منطقة هبطت الحرارة فيها دون الـ 50 تحت الصفر
سبق

قال مصدر في حكومة ياقوتيا الإقليمية، إن أكثر من 78 ألف شخص باتوا دون كهرباء في خمس مناطق في ياقوتيا الروسية، أمس، حيث هبطت درجة الحرارة دون الـ 50 تحت الصفر.

وأضاف المصدر: "تأثرت بهذا الحادث، مناطق: تشورابشينسكي وأوست مايسكي، وأمجينسكي وتاتينسكي وتومبونسكي، وانقطع التيار الكهربائي عن 83 مركزاً سكنياً، وعن أكثر من 17 ألف عمارة سكنية يقيم فيها أكثر من 78 ألف مواطن".

وأشار المصدر إلى أن طول خط نقل الطاقة في المناطق المتضررة، يبلغ 120 كلم. وتبيّن أن سبب الحادث تضرر إحدى ركائز خطوط نقل الطاقة في منطقة مايا – تشوباتشا، وانقطاع الكابلات، وفق "روسيا اليوم".

وذكرت السلطات الإقليمية، أنه تم توفير الكهرباء للمناطق المذكورة أعلاه، من مصادر طاقة احتياطية. وأّكدت هذه السلطات، أن جميع المرافق الاجتماعية، في تلك المناطق تعمل بشكل طبيعي.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
09:21 AM

روسيا.. انقطاع الكهرباء عن منطقة هبطت الحرارة فيها دون الـ 50 تحت الصفر

حكومة ياقوتيا الإقليمية: طول خط نقل الطاقة في المناطق المتضررة يبلغ 120 كلم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال مصدر في حكومة ياقوتيا الإقليمية، إن أكثر من 78 ألف شخص باتوا دون كهرباء في خمس مناطق في ياقوتيا الروسية، أمس، حيث هبطت درجة الحرارة دون الـ 50 تحت الصفر.

وأضاف المصدر: "تأثرت بهذا الحادث، مناطق: تشورابشينسكي وأوست مايسكي، وأمجينسكي وتاتينسكي وتومبونسكي، وانقطع التيار الكهربائي عن 83 مركزاً سكنياً، وعن أكثر من 17 ألف عمارة سكنية يقيم فيها أكثر من 78 ألف مواطن".

وأشار المصدر إلى أن طول خط نقل الطاقة في المناطق المتضررة، يبلغ 120 كلم. وتبيّن أن سبب الحادث تضرر إحدى ركائز خطوط نقل الطاقة في منطقة مايا – تشوباتشا، وانقطاع الكابلات، وفق "روسيا اليوم".

وذكرت السلطات الإقليمية، أنه تم توفير الكهرباء للمناطق المذكورة أعلاه، من مصادر طاقة احتياطية. وأّكدت هذه السلطات، أن جميع المرافق الاجتماعية، في تلك المناطق تعمل بشكل طبيعي.

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