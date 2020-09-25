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العثور على "البركاتي" مفقود الليث متوفى بجوار سيارته شرق المحافظة

الجهات الأمنية باشرت من أجل معرفة أسباب الوفاة

عُثر – قبل قليل – على مفقود الليث "عبدالكريم بن علي بن زاهر البركاتي" متوفى على بعد أمتار من سيارته التي كان يستقلها، وذلك بقرية عيار شرق محافظة الليث. وقد انتقلت الجهات الأمنية بشرطة محافظة الليث للموقع لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الوفاة. وكان البركاتي 27 عامًا قد خرج من منزل أسرته بقرية عيار شرق الليث مساء يوم الجمعة الماضي بغرض شراء بعض المستلزمات من مركز غميقة إلا أنه لم يعد لمنزله، مما دفع أسرته الإبلاغ عنه لدى الجهات الأمنية.

مفقود الليث

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العثور على "البركاتي" مفقود الليث متوفى بجوار سيارته شرق المحافظة
سبق

عُثر – قبل قليل – على مفقود الليث "عبدالكريم بن علي بن زاهر البركاتي" متوفى على بعد أمتار من سيارته التي كان يستقلها، وذلك بقرية عيار شرق محافظة الليث. وقد انتقلت الجهات الأمنية بشرطة محافظة الليث للموقع لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الوفاة. وكان البركاتي 27 عامًا قد خرج من منزل أسرته بقرية عيار شرق الليث مساء يوم الجمعة الماضي بغرض شراء بعض المستلزمات من مركز غميقة إلا أنه لم يعد لمنزله، مما دفع أسرته الإبلاغ عنه لدى الجهات الأمنية.

25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442
08:05 PM

العثور على "البركاتي" مفقود الليث متوفى بجوار سيارته شرق المحافظة

الجهات الأمنية باشرت من أجل معرفة أسباب الوفاة

A A A
عوض الفهمي - الليث
8
10,380

عُثر – قبل قليل – على مفقود الليث "عبدالكريم بن علي بن زاهر البركاتي" متوفى على بعد أمتار من سيارته التي كان يستقلها، وذلك بقرية عيار شرق محافظة الليث. وقد انتقلت الجهات الأمنية بشرطة محافظة الليث للموقع لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الوفاة. وكان البركاتي 27 عامًا قد خرج من منزل أسرته بقرية عيار شرق الليث مساء يوم الجمعة الماضي بغرض شراء بعض المستلزمات من مركز غميقة إلا أنه لم يعد لمنزله، مما دفع أسرته الإبلاغ عنه لدى الجهات الأمنية.

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