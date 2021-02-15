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"جامعة الملك خالد" تُعلن عن حاجتها لتوطين الوظائف الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين

من الأحد للخميس والتفاصيل والشروط على الموقع الإلكتروني للجامعة

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة الموارد البشرية، عن حاجتها لتوطين الوظائف الأكاديمية الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين للعام الجامعي 1441-1442هـ، بكليات الجامعة بأبها والمحافظات التابعة لمنطقة عسير وفرع الجامعة بتهامة.

وحدّدت الجامعة عددًا من التخصصات العلمية والطبية والإنسانية والتربوية للرجال والنساء، وفق عدد من الشروط التي تمثّلت في أن: يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن تكون شهادة الدكتوراه وقرار الترقية للمتقدمين على درجة أستاذ مشارك وأستاذ صادرة من جامعة سعودية، أو جامعة أخرى معترف بها، وأن يكون تخصص الدكتوراه امتدادًا لتخصصي البكالوريوس والماجستير.

واشترطت الجامعة اجتياز المقابلة الشخصية التي تجريها الأقسام والاختبارات إن وجدت، وكذلك حصول المتقدم على الدرجات العلمية من خلال الدراسة بالانتظام الكامل والإقامة في بلد الدراسة، مع وجوب إرفاق قرار الابتعاث لمن حصل على الدرجة العلمية وهو على رأس العمل، إضافة إلى إحضار ما يُثبت القدرة على التدريس باللغة الإنجليزية إذا كان المتقدم خريجًا من جامعةٍ لغةُ الدراسة فيها غيرُ اللغة الإنجليزية.

وتتيح عمادة الموارد البشرية بوابة التقديم عبر موقع الجامعة الإلكتروني، اعتبارًا من يوم الأحد 22/ 06/ 1441هـ الموافق 16/ 02/ 2020م إلى نهاية يوم الخميس 26/ 06/ 1441هـ الموافق 20/ 02/ 2020م.

ودعت الجامعة الراغبين في الاطلاع على الوظائف وتفاصيلها، إلى الدخول على موقع الجامعة الإلكتروني من خلال الرابط: https://www.kku.edu.sa/ar/node/9374/

جامعة الملك خالد عمادة الموارد البشرية توطين الوظائف الأكاديمية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جامعة الملك خالد" تُعلن عن حاجتها لتوطين الوظائف الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين
سبق

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة الموارد البشرية، عن حاجتها لتوطين الوظائف الأكاديمية الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين للعام الجامعي 1441-1442هـ، بكليات الجامعة بأبها والمحافظات التابعة لمنطقة عسير وفرع الجامعة بتهامة.

وحدّدت الجامعة عددًا من التخصصات العلمية والطبية والإنسانية والتربوية للرجال والنساء، وفق عدد من الشروط التي تمثّلت في أن: يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن تكون شهادة الدكتوراه وقرار الترقية للمتقدمين على درجة أستاذ مشارك وأستاذ صادرة من جامعة سعودية، أو جامعة أخرى معترف بها، وأن يكون تخصص الدكتوراه امتدادًا لتخصصي البكالوريوس والماجستير.

واشترطت الجامعة اجتياز المقابلة الشخصية التي تجريها الأقسام والاختبارات إن وجدت، وكذلك حصول المتقدم على الدرجات العلمية من خلال الدراسة بالانتظام الكامل والإقامة في بلد الدراسة، مع وجوب إرفاق قرار الابتعاث لمن حصل على الدرجة العلمية وهو على رأس العمل، إضافة إلى إحضار ما يُثبت القدرة على التدريس باللغة الإنجليزية إذا كان المتقدم خريجًا من جامعةٍ لغةُ الدراسة فيها غيرُ اللغة الإنجليزية.

وتتيح عمادة الموارد البشرية بوابة التقديم عبر موقع الجامعة الإلكتروني، اعتبارًا من يوم الأحد 22/ 06/ 1441هـ الموافق 16/ 02/ 2020م إلى نهاية يوم الخميس 26/ 06/ 1441هـ الموافق 20/ 02/ 2020م.

ودعت الجامعة الراغبين في الاطلاع على الوظائف وتفاصيلها، إلى الدخول على موقع الجامعة الإلكتروني من خلال الرابط: https://www.kku.edu.sa/ar/node/9374/

15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
04:24 PM

"جامعة الملك خالد" تُعلن عن حاجتها لتوطين الوظائف الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين

من الأحد للخميس والتفاصيل والشروط على الموقع الإلكتروني للجامعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة الموارد البشرية، عن حاجتها لتوطين الوظائف الأكاديمية الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين للعام الجامعي 1441-1442هـ، بكليات الجامعة بأبها والمحافظات التابعة لمنطقة عسير وفرع الجامعة بتهامة.

وحدّدت الجامعة عددًا من التخصصات العلمية والطبية والإنسانية والتربوية للرجال والنساء، وفق عدد من الشروط التي تمثّلت في أن: يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن تكون شهادة الدكتوراه وقرار الترقية للمتقدمين على درجة أستاذ مشارك وأستاذ صادرة من جامعة سعودية، أو جامعة أخرى معترف بها، وأن يكون تخصص الدكتوراه امتدادًا لتخصصي البكالوريوس والماجستير.

واشترطت الجامعة اجتياز المقابلة الشخصية التي تجريها الأقسام والاختبارات إن وجدت، وكذلك حصول المتقدم على الدرجات العلمية من خلال الدراسة بالانتظام الكامل والإقامة في بلد الدراسة، مع وجوب إرفاق قرار الابتعاث لمن حصل على الدرجة العلمية وهو على رأس العمل، إضافة إلى إحضار ما يُثبت القدرة على التدريس باللغة الإنجليزية إذا كان المتقدم خريجًا من جامعةٍ لغةُ الدراسة فيها غيرُ اللغة الإنجليزية.

وتتيح عمادة الموارد البشرية بوابة التقديم عبر موقع الجامعة الإلكتروني، اعتبارًا من يوم الأحد 22/ 06/ 1441هـ الموافق 16/ 02/ 2020م إلى نهاية يوم الخميس 26/ 06/ 1441هـ الموافق 20/ 02/ 2020م.

ودعت الجامعة الراغبين في الاطلاع على الوظائف وتفاصيلها، إلى الدخول على موقع الجامعة الإلكتروني من خلال الرابط: https://www.kku.edu.sa/ar/node/9374/

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