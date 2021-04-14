تحت وطأة "كورونا".. الاقتصاد الفرنسي ينكمش بمقدار 8%

تمديد إجراءات العزل يفرض ضغوطًا إضافية على "المالية"

أفاد وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، بأن المتوقع حالياً أن ينكمش الاقتصاد 8 بالمئة، هذا العام بدلاً من 6 بالمئة التي أعلن عنها قبل أيام، معدلا الأرقام ليضع في الحسبان فترات توقف أطول للأنشطة، بعدما مددت الحكومة إجراءات العزل العام لمكافحة فيروس كورونا الجديد، بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم (الثلاثاء).

وقال "لو مير" لتلفزيون "بي.إف.ام": "إذا احتاج الوباء لعمل المزيد، سنفعل. وسنكون مستعدين".

من ناحتيه، ذكر وزير الميزانية جيرالد دارمانين، أن التمديد يفرض ضغطًا إضافيًا على المالية العامة للدولة ليصل العجز في ميزانية القطاع العام لمستوى قياسي لحقبة ما بعد الحرب عند تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعًا من 7.6 بالمئة الأسبوع الماضي.

وفي الأسبوع الماضي، رفعت الحكومة قيمة حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد لأكثر من مثليها إلى ما لا يقل عن 100 مليار يورو (109.32 مليار دولار) أي أكثر من أربعة بالمئة من الناتج الاقتصادي.