وبلغ إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 35 لشهر أكتوبر، 82.3 مليار ريال سعودي.

وأكّد البرنامج، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء.

"حساب المواطن": بدء إيداع الدعم المخصّص لشهر نوفمبر صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-11-10 بدأ برنامج حساب المواطن إيداع الدعم المخصّص لشهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن. وأكّد البرنامج، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء. وبلغ إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 35 لشهر أكتوبر، 82.3 مليار ريال سعودي.

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442 08:39 AM

"حساب المواطن": بدء إيداع الدعم المخصّص لشهر نوفمبر البرنامج أكّد أن العملية ستستمر حتى نهاية اليوم للمكتملة طلباتهم





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بدأ برنامج حساب المواطن إيداع الدعم المخصّص لشهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن.

وأكّد البرنامج، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء.

وبلغ إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 35 لشهر أكتوبر، 82.3 مليار ريال سعودي.