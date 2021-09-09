النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 103 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 195 خلال الـ24 ساعة الماضية

رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن: إطلاق أول دوري نسائي في السعودية خلال الأشهر المقبلة

الهدف الوصول لأكثر من ألف لاعبة سعودية.. وتشكيل أول منتخب وطني

أعلن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، عن إطلاق أول دوري نسائي في السعودية خلال الأشهر المقبلة؛ لتشكيل أول منتخب وطني للسيدات.

وبحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، تم، اليوم الخميس، تدشين حفل "استراتيجية تحول كرة القدم السعودية".

وأضاف رئيس اتحاد كرة القدم في تصريحات له: "سنعمل على زيادة عدد المسابقات على مستوى المناطق، وسنصل في 2025 إلى 50 مسابقة، كما سيتم إطلاق أول دوري نسائي في السعودية خلال الأشهر القادمة لتشكيل أول منتخب وطني للسيدات.. ونستهدف الوصول لأكثر من ألف لاعبة سعودية".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن: إطلاق أول دوري نسائي في السعودية خلال الأشهر المقبلة
سبق

أعلن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، عن إطلاق أول دوري نسائي في السعودية خلال الأشهر المقبلة؛ لتشكيل أول منتخب وطني للسيدات.

وبحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، تم، اليوم الخميس، تدشين حفل "استراتيجية تحول كرة القدم السعودية".

وأضاف رئيس اتحاد كرة القدم في تصريحات له: "سنعمل على زيادة عدد المسابقات على مستوى المناطق، وسنصل في 2025 إلى 50 مسابقة، كما سيتم إطلاق أول دوري نسائي في السعودية خلال الأشهر القادمة لتشكيل أول منتخب وطني للسيدات.. ونستهدف الوصول لأكثر من ألف لاعبة سعودية".

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
04:12 PM

رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن: إطلاق أول دوري نسائي في السعودية خلال الأشهر المقبلة

الهدف الوصول لأكثر من ألف لاعبة سعودية.. وتشكيل أول منتخب وطني

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
931

أعلن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، عن إطلاق أول دوري نسائي في السعودية خلال الأشهر المقبلة؛ لتشكيل أول منتخب وطني للسيدات.

وبحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، تم، اليوم الخميس، تدشين حفل "استراتيجية تحول كرة القدم السعودية".

وأضاف رئيس اتحاد كرة القدم في تصريحات له: "سنعمل على زيادة عدد المسابقات على مستوى المناطق، وسنصل في 2025 إلى 50 مسابقة، كما سيتم إطلاق أول دوري نسائي في السعودية خلال الأشهر القادمة لتشكيل أول منتخب وطني للسيدات.. ونستهدف الوصول لأكثر من ألف لاعبة سعودية".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,513
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,592
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,810
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,897

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة