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طيران نسما يستغني عن طائرات فيتنامية

يُشغل 84 رحلة أسبوعية بطائرتين مصريتين

انتهى مؤخرًا عقد "طيران نسما" مع الشركة الفيتنامية "جيت ستار" إذ كانت الأخيرة تؤجر لـ "نسما" طائرتين طراز "ايرباص" ٣٢٠ ، والتشغيل الفني من قبل طيارين وطاقم ضيافة تابعين للشركة "الفيتنامية".

وتشغل "نسما للطيران"، رحلاتها حاليًا على طائرتين من طراز A320، وأربعة طائرات من طراز ATR72 تخدم المطارات الشمالية فقط .

ووفقًا للمعلومات الموجودة في الموقع الرسمي لـ "نسما للطيران" فإنها تشغل طائرتي الايرباص 320 المصرية بين الرياض وجدة وحائل ، بحوالي 84 رحلة أسبوعية للطائرتين .

وخصصت نسما منذ بداية عملها طائرات ATR72 ، للعمل بين مطار حائل المحوري ومطارات الشمال حيث خصصتها الناقلة لتخدم 10 وجهات ، تربطها مباشرة بمطار حائل المحوري .

وتواصلت "سبق" مع المتحدثة الرسمية لـ "نسما للطيران" للحصول على إجابة لعدة استفسارات ، دون أي رد .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طيران نسما يستغني عن طائرات فيتنامية
سبق

انتهى مؤخرًا عقد "طيران نسما" مع الشركة الفيتنامية "جيت ستار" إذ كانت الأخيرة تؤجر لـ "نسما" طائرتين طراز "ايرباص" ٣٢٠ ، والتشغيل الفني من قبل طيارين وطاقم ضيافة تابعين للشركة "الفيتنامية".

وتشغل "نسما للطيران"، رحلاتها حاليًا على طائرتين من طراز A320، وأربعة طائرات من طراز ATR72 تخدم المطارات الشمالية فقط .

ووفقًا للمعلومات الموجودة في الموقع الرسمي لـ "نسما للطيران" فإنها تشغل طائرتي الايرباص 320 المصرية بين الرياض وجدة وحائل ، بحوالي 84 رحلة أسبوعية للطائرتين .

وخصصت نسما منذ بداية عملها طائرات ATR72 ، للعمل بين مطار حائل المحوري ومطارات الشمال حيث خصصتها الناقلة لتخدم 10 وجهات ، تربطها مباشرة بمطار حائل المحوري .

وتواصلت "سبق" مع المتحدثة الرسمية لـ "نسما للطيران" للحصول على إجابة لعدة استفسارات ، دون أي رد .

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
08:27 PM

طيران نسما يستغني عن طائرات فيتنامية

يُشغل 84 رحلة أسبوعية بطائرتين مصريتين

A A A
راكان العبيد - الرياض
2
12,464

انتهى مؤخرًا عقد "طيران نسما" مع الشركة الفيتنامية "جيت ستار" إذ كانت الأخيرة تؤجر لـ "نسما" طائرتين طراز "ايرباص" ٣٢٠ ، والتشغيل الفني من قبل طيارين وطاقم ضيافة تابعين للشركة "الفيتنامية".

وتشغل "نسما للطيران"، رحلاتها حاليًا على طائرتين من طراز A320، وأربعة طائرات من طراز ATR72 تخدم المطارات الشمالية فقط .

ووفقًا للمعلومات الموجودة في الموقع الرسمي لـ "نسما للطيران" فإنها تشغل طائرتي الايرباص 320 المصرية بين الرياض وجدة وحائل ، بحوالي 84 رحلة أسبوعية للطائرتين .

وخصصت نسما منذ بداية عملها طائرات ATR72 ، للعمل بين مطار حائل المحوري ومطارات الشمال حيث خصصتها الناقلة لتخدم 10 وجهات ، تربطها مباشرة بمطار حائل المحوري .

وتواصلت "سبق" مع المتحدثة الرسمية لـ "نسما للطيران" للحصول على إجابة لعدة استفسارات ، دون أي رد .

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