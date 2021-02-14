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إدارة كرة القدم النسائية تعلن تأجيل البرامج التدريبية وورش العمل

تماشيًا مع تعليمات الجهات المختصة والإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا

أعلنت إدارة تطوير كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه تماشيًا مع تعليمات الجهات المختصة والإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وحرصًا من الاتحاد على سلامة الجميع؛ فقد تم تأجيل برنامج الرخصة التدريبية C، وورشة عمل المنهجية التدريبية للمنتخبات وطرق التدريب والاكتشاف، المقرر انعقادهما في جدة؛ على أن يتم تحديد الموعد المناسب في وقت لاحق.

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إدارة كرة القدم النسائية تعلن تأجيل البرامج التدريبية وورش العمل
سبق

أعلنت إدارة تطوير كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه تماشيًا مع تعليمات الجهات المختصة والإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وحرصًا من الاتحاد على سلامة الجميع؛ فقد تم تأجيل برنامج الرخصة التدريبية C، وورشة عمل المنهجية التدريبية للمنتخبات وطرق التدريب والاكتشاف، المقرر انعقادهما في جدة؛ على أن يتم تحديد الموعد المناسب في وقت لاحق.

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
01:45 PM

إدارة كرة القدم النسائية تعلن تأجيل البرامج التدريبية وورش العمل

تماشيًا مع تعليمات الجهات المختصة والإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت إدارة تطوير كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه تماشيًا مع تعليمات الجهات المختصة والإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وحرصًا من الاتحاد على سلامة الجميع؛ فقد تم تأجيل برنامج الرخصة التدريبية C، وورشة عمل المنهجية التدريبية للمنتخبات وطرق التدريب والاكتشاف، المقرر انعقادهما في جدة؛ على أن يتم تحديد الموعد المناسب في وقت لاحق.

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