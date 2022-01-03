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"الشمري" يطمئنّ على صحة المصابين المشاركين في رالي داكار السعودية

يتلقّون العناية الطبية اللازمة بالمستشفى السعودي الألماني بالمنطقة

اطمأن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري اليوم، على صحة المصابين المشاركين في رالي داكار السعودية 2022 في مرحلته الأولى، والذين يتلقون العناية الطبية اللازمة بالمستشفى السعودي الألماني بالمنطقة.

وكانت "صحة حائل" قد رفعت قبل أيام درجة التأهب وأكملت كافة استعداداتها لاستضافة المنطقة لمرحلة انطلاق ‫رالي داكار الدولي 2022، والذي انطلق أول سباقاته أمس الأحد بمسافةٍ إجمالية تقدر بـ8119 كلم، وبمشاركة أكثر من 650 مشاركًا يمثلون 70 جنسية من مختلف أنحاء العالم، ومشاركة 430 مركبة في مختلف فئات السباق، بالإضافة إلى 148 مركبة أخرى في فئة "داكار كلاسيك".

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"الشمري" يطمئنّ على صحة المصابين المشاركين في رالي داكار السعودية
سبق

اطمأن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري اليوم، على صحة المصابين المشاركين في رالي داكار السعودية 2022 في مرحلته الأولى، والذين يتلقون العناية الطبية اللازمة بالمستشفى السعودي الألماني بالمنطقة.

وكانت "صحة حائل" قد رفعت قبل أيام درجة التأهب وأكملت كافة استعداداتها لاستضافة المنطقة لمرحلة انطلاق ‫رالي داكار الدولي 2022، والذي انطلق أول سباقاته أمس الأحد بمسافةٍ إجمالية تقدر بـ8119 كلم، وبمشاركة أكثر من 650 مشاركًا يمثلون 70 جنسية من مختلف أنحاء العالم، ومشاركة 430 مركبة في مختلف فئات السباق، بالإضافة إلى 148 مركبة أخرى في فئة "داكار كلاسيك".

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
06:13 PM
اخر تعديل
03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
09:55 PM

"الشمري" يطمئنّ على صحة المصابين المشاركين في رالي داكار السعودية

يتلقّون العناية الطبية اللازمة بالمستشفى السعودي الألماني بالمنطقة

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
3
5,535

اطمأن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري اليوم، على صحة المصابين المشاركين في رالي داكار السعودية 2022 في مرحلته الأولى، والذين يتلقون العناية الطبية اللازمة بالمستشفى السعودي الألماني بالمنطقة.

وكانت "صحة حائل" قد رفعت قبل أيام درجة التأهب وأكملت كافة استعداداتها لاستضافة المنطقة لمرحلة انطلاق ‫رالي داكار الدولي 2022، والذي انطلق أول سباقاته أمس الأحد بمسافةٍ إجمالية تقدر بـ8119 كلم، وبمشاركة أكثر من 650 مشاركًا يمثلون 70 جنسية من مختلف أنحاء العالم، ومشاركة 430 مركبة في مختلف فئات السباق، بالإضافة إلى 148 مركبة أخرى في فئة "داكار كلاسيك".

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,162
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,187
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,667
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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