"الشمري" يطمئنّ على صحة المصابين المشاركين في رالي داكار السعودية

يتلقّون العناية الطبية اللازمة بالمستشفى السعودي الألماني بالمنطقة

اطمأن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري اليوم، على صحة المصابين المشاركين في رالي داكار السعودية 2022 في مرحلته الأولى، والذين يتلقون العناية الطبية اللازمة بالمستشفى السعودي الألماني بالمنطقة.

وكانت "صحة حائل" قد رفعت قبل أيام درجة التأهب وأكملت كافة استعداداتها لاستضافة المنطقة لمرحلة انطلاق ‫رالي داكار الدولي 2022، والذي انطلق أول سباقاته أمس الأحد بمسافةٍ إجمالية تقدر بـ8119 كلم، وبمشاركة أكثر من 650 مشاركًا يمثلون 70 جنسية من مختلف أنحاء العالم، ومشاركة 430 مركبة في مختلف فئات السباق، بالإضافة إلى 148 مركبة أخرى في فئة "داكار كلاسيك".