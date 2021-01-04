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"الحقيل" يطلق 5 سياسات لحوكمة بيانات القطاع البلدي

بما يسهم في رفع جودتها ودعم اتخاذ القرار وتحقيق التكامل

أطلق وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، اليوم "خمس سياسات لحوكمة بيانات القطاع البلدي"؛ وذلك سعياً للاستفادة من البيانات من خلال حوكمتها، بما يسهم في رفع جودة هذه البيانات ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية.
وقالت الوزارة عبر حسايها في "تويتر": إطلاق السياسات الجديدة بناءًَ على الأمر السامي الكريم بشأن تأسيس مكاتب لإدارة البيانات في جميع الأجهزة الحكومية بالمواءمة مع سياسات البيانات الوطنية المعتمدة.

وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحقيل" يطلق 5 سياسات لحوكمة بيانات القطاع البلدي
سبق

أطلق وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، اليوم "خمس سياسات لحوكمة بيانات القطاع البلدي"؛ وذلك سعياً للاستفادة من البيانات من خلال حوكمتها، بما يسهم في رفع جودة هذه البيانات ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية.
وقالت الوزارة عبر حسايها في "تويتر": إطلاق السياسات الجديدة بناءًَ على الأمر السامي الكريم بشأن تأسيس مكاتب لإدارة البيانات في جميع الأجهزة الحكومية بالمواءمة مع سياسات البيانات الوطنية المعتمدة.

04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
03:06 PM

"الحقيل" يطلق 5 سياسات لحوكمة بيانات القطاع البلدي

بما يسهم في رفع جودتها ودعم اتخاذ القرار وتحقيق التكامل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلق وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، اليوم "خمس سياسات لحوكمة بيانات القطاع البلدي"؛ وذلك سعياً للاستفادة من البيانات من خلال حوكمتها، بما يسهم في رفع جودة هذه البيانات ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية.
وقالت الوزارة عبر حسايها في "تويتر": إطلاق السياسات الجديدة بناءًَ على الأمر السامي الكريم بشأن تأسيس مكاتب لإدارة البيانات في جميع الأجهزة الحكومية بالمواءمة مع سياسات البيانات الوطنية المعتمدة.

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