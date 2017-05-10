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تحسينات وتعديلات نظام الأحوال المدنية: إلغاء مهلة الـ14 يومًا.. وتسليم المواطن هويته القديمة عند التجديد

سهَّلت التعديلات الجديدة على مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، التي وافق عليها صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، عددًا من الإجراءات الخاصة بالوثائق.‏

ووفقًا للتعديلات الجديدة، تم إلغاء مهلة الـ14 يومًا التي كان المتقدم لاستخراج هوية وطنية (بدل فاقد) لا بد أن ينتظرها من تاريخ الإبلاغ لكي يتقدم بطلب استخراج الهوية.

الجديد في هذه المادة أن مَن يفقد هويته يتقدم ببلاغ عن طريق نظام أبشر عن فقدانها، ويتقدم بطلب موعد لزيارة مكتب الأحوال لاستكمال إجراءات إنهاء الفقدان فور إبلاغه عن الوثيقة المفقودة من قِبل المكاتب.

وضمن الإجراءات الجديدة تم الاستغناء عن النماذج الورقية وطلب الصور الشخصية عند التقدم بطلب تجديد الهوية لمن لديهم صورة، وتم توثيق بصماتهم في النظام.

ومن التعديلات الجديدة: أصبح بإمكان مَن يتقدم لتجديد هويته الوطنية أو سِجل الأسرة الاحتفاظ بالوثيقة القديمة بعد تخريمها من الموظف.

واشتملت التعديلات الجديدة على تحسينات على مواد تعديل المهن، وأصبح للنساء والرجال إمكانية تعديل المهن إلى تاجر أو تاجرة أو رجل أعمال أو سيدة أعمال.

الأحوال المدنية اللائحة التنفيذية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تحسينات وتعديلات نظام الأحوال المدنية: إلغاء مهلة الـ14 يومًا.. وتسليم المواطن هويته القديمة عند التجديد
سبق

سهَّلت التعديلات الجديدة على مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، التي وافق عليها صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، عددًا من الإجراءات الخاصة بالوثائق.‏

ووفقًا للتعديلات الجديدة، تم إلغاء مهلة الـ14 يومًا التي كان المتقدم لاستخراج هوية وطنية (بدل فاقد) لا بد أن ينتظرها من تاريخ الإبلاغ لكي يتقدم بطلب استخراج الهوية.

الجديد في هذه المادة أن مَن يفقد هويته يتقدم ببلاغ عن طريق نظام أبشر عن فقدانها، ويتقدم بطلب موعد لزيارة مكتب الأحوال لاستكمال إجراءات إنهاء الفقدان فور إبلاغه عن الوثيقة المفقودة من قِبل المكاتب.

وضمن الإجراءات الجديدة تم الاستغناء عن النماذج الورقية وطلب الصور الشخصية عند التقدم بطلب تجديد الهوية لمن لديهم صورة، وتم توثيق بصماتهم في النظام.

ومن التعديلات الجديدة: أصبح بإمكان مَن يتقدم لتجديد هويته الوطنية أو سِجل الأسرة الاحتفاظ بالوثيقة القديمة بعد تخريمها من الموظف.

واشتملت التعديلات الجديدة على تحسينات على مواد تعديل المهن، وأصبح للنساء والرجال إمكانية تعديل المهن إلى تاجر أو تاجرة أو رجل أعمال أو سيدة أعمال.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
12:01 AM
اخر تعديل
10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
12:16 AM

تحسينات وتعديلات نظام الأحوال المدنية: إلغاء مهلة الـ14 يومًا.. وتسليم المواطن هويته القديمة عند التجديد

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
2,613

سهَّلت التعديلات الجديدة على مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، التي وافق عليها صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، عددًا من الإجراءات الخاصة بالوثائق.‏

ووفقًا للتعديلات الجديدة، تم إلغاء مهلة الـ14 يومًا التي كان المتقدم لاستخراج هوية وطنية (بدل فاقد) لا بد أن ينتظرها من تاريخ الإبلاغ لكي يتقدم بطلب استخراج الهوية.

الجديد في هذه المادة أن مَن يفقد هويته يتقدم ببلاغ عن طريق نظام أبشر عن فقدانها، ويتقدم بطلب موعد لزيارة مكتب الأحوال لاستكمال إجراءات إنهاء الفقدان فور إبلاغه عن الوثيقة المفقودة من قِبل المكاتب.

وضمن الإجراءات الجديدة تم الاستغناء عن النماذج الورقية وطلب الصور الشخصية عند التقدم بطلب تجديد الهوية لمن لديهم صورة، وتم توثيق بصماتهم في النظام.

ومن التعديلات الجديدة: أصبح بإمكان مَن يتقدم لتجديد هويته الوطنية أو سِجل الأسرة الاحتفاظ بالوثيقة القديمة بعد تخريمها من الموظف.

واشتملت التعديلات الجديدة على تحسينات على مواد تعديل المهن، وأصبح للنساء والرجال إمكانية تعديل المهن إلى تاجر أو تاجرة أو رجل أعمال أو سيدة أعمال.

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