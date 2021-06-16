النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الهيئة الملكية: إقرار نموذج حوكمة لمعالجة الأحياء العشوائية والتخطيط الحضري بمكة

"حسين": يرمي إلى تحقيق أهداف البرامج الاستراتيجية والمشاريع التطويرية

‏كشف الدكتور رشاد حسين مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عن استراتيجية الهيئة وشروعها في تنفيذها مع التركيز على مناطق حيوية في مكة المكرمة، لتحقيق أهداف البرامج الاستراتيجية والمشاريع التطويرية.

‏وقال الدكتور رشاد حسين: إن الهيئة الملكية تركز على أربع مناطق رئيسة في المرحلة الأولى: منطقة ‎المسجد الحرام، والمشاعر المقدسة، والأحياء العشوائية، والمواقع التاريخية.

‏وأشار إلى أن البرامج الاستراتيجية تتضمن جوانب حيوية أخرى تؤثر في حياة السكان وضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين؛ كالنقل، والبنية التحتية، والاستدامة المالية، والأراضي والعقارات.

‏وبخصوص دور الهيئة الملكية في معالجة المناطق العشوائية والتخطيط الحضري قال الدكتور رشاد حسين: إنه تم وضع نموذج حوكمة أُقر مؤخرًا، سيحقق معالجة المشكلة بشكل جذري بكل أبعادها.

ولفت إلى أنه ‏من وسائل المعالجة الشاملة صدور الأمر السامي بتطبيق ‎#الصك_الموحد لتطوير المناطق العشوائية، وهي أداة نظامية تسهل التعامل مع واقع المشاريع القائمة وتحسين المشاريع الجديدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الهيئة الملكية: إقرار نموذج حوكمة لمعالجة الأحياء العشوائية والتخطيط الحضري بمكة
سبق

‏كشف الدكتور رشاد حسين مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عن استراتيجية الهيئة وشروعها في تنفيذها مع التركيز على مناطق حيوية في مكة المكرمة، لتحقيق أهداف البرامج الاستراتيجية والمشاريع التطويرية.

‏وقال الدكتور رشاد حسين: إن الهيئة الملكية تركز على أربع مناطق رئيسة في المرحلة الأولى: منطقة ‎المسجد الحرام، والمشاعر المقدسة، والأحياء العشوائية، والمواقع التاريخية.

‏وأشار إلى أن البرامج الاستراتيجية تتضمن جوانب حيوية أخرى تؤثر في حياة السكان وضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين؛ كالنقل، والبنية التحتية، والاستدامة المالية، والأراضي والعقارات.

‏وبخصوص دور الهيئة الملكية في معالجة المناطق العشوائية والتخطيط الحضري قال الدكتور رشاد حسين: إنه تم وضع نموذج حوكمة أُقر مؤخرًا، سيحقق معالجة المشكلة بشكل جذري بكل أبعادها.

ولفت إلى أنه ‏من وسائل المعالجة الشاملة صدور الأمر السامي بتطبيق ‎#الصك_الموحد لتطوير المناطق العشوائية، وهي أداة نظامية تسهل التعامل مع واقع المشاريع القائمة وتحسين المشاريع الجديدة.

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
09:58 PM

الهيئة الملكية: إقرار نموذج حوكمة لمعالجة الأحياء العشوائية والتخطيط الحضري بمكة

"حسين": يرمي إلى تحقيق أهداف البرامج الاستراتيجية والمشاريع التطويرية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
2,391

‏كشف الدكتور رشاد حسين مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عن استراتيجية الهيئة وشروعها في تنفيذها مع التركيز على مناطق حيوية في مكة المكرمة، لتحقيق أهداف البرامج الاستراتيجية والمشاريع التطويرية.

‏وقال الدكتور رشاد حسين: إن الهيئة الملكية تركز على أربع مناطق رئيسة في المرحلة الأولى: منطقة ‎المسجد الحرام، والمشاعر المقدسة، والأحياء العشوائية، والمواقع التاريخية.

‏وأشار إلى أن البرامج الاستراتيجية تتضمن جوانب حيوية أخرى تؤثر في حياة السكان وضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين؛ كالنقل، والبنية التحتية، والاستدامة المالية، والأراضي والعقارات.

‏وبخصوص دور الهيئة الملكية في معالجة المناطق العشوائية والتخطيط الحضري قال الدكتور رشاد حسين: إنه تم وضع نموذج حوكمة أُقر مؤخرًا، سيحقق معالجة المشكلة بشكل جذري بكل أبعادها.

ولفت إلى أنه ‏من وسائل المعالجة الشاملة صدور الأمر السامي بتطبيق ‎#الصك_الموحد لتطوير المناطق العشوائية، وهي أداة نظامية تسهل التعامل مع واقع المشاريع القائمة وتحسين المشاريع الجديدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,617
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,112
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,219
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,828

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا والتفكير الناقد!!

تعليمنا والتفكير الناقد!!

غسان محمد عسيلان
الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة
كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة